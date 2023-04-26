"Не уважает клиентов": украинский туроператор раскритиковали из-за гидов из РФ и Беларуси

Украинский туроператор "Адриатик Тревел", организатор автобусных туров в страны Европы, попал под критику в сети из-за подбора персонала для проведения экскурсий. Клиенты утверждают, что компания нанимает гидами граждан РФ и Беларуси, а экскурсии проводятся на русском языке.

Детали скандала, и как реагируют на претензии в компании - в материале ниже.

Таким образом украинские клиенты возмущаются, что, сами не зная этого, оплачивают услуги "хороших" представителей стран-агрессоров, которые переехали в Европу.

Как жалуются клиенты оператора "Адриатик Тревел", с экскурсоводами из России и Беларуси им пришлось иметь дело во время поездки в Ганновер и Амстердам. Характерно, гиды общались с украинскими туристами на русском языке.

В социальных сетях и аккаунтах Adriatic Travel стали появляться комментарии с возмущениями о такой ситуации, однако администраторы отреагировали на претензии своих клиентов так - просто решили удалять негативные отзывы.

На фоне такой практики пользователи интернета выбрали иные площадки, где представители туроператора не смогут провести "чистку". В частности, на "первом независимом сайте отзывов Украины" был продублирован ранее удаленный коммент с жалобой.

В тексте описана суть претензии, а также утверждается, что туроператор "не уважает своих клиентов и не имеет достоинства".

Отзыв об услугах туроператора "Адриатик Тревел" (фото: скриншот otzyvua.net/uk/adriatic-travel)

Кроме того, на просторах Facebook также встречаются публикации с возмущениями относительно российских экскурсоводов, которых нанимает украинский туроператор.

Фото: скрин с паблика facebook.com/groups / "Громадська Ініціатива "Я спілкуюся українською мовою"

Иные негативные отзывы были заскринены перед удалением в сетях изданием "Факты". В них также звучат жалобы о некачественном сервисе.

Кроме того, также представлен ответ администрации компании "Адриатик Тревел" на дубляж негативного отзыва, оставленный туристом со статусом на сервисе "местный эксперт" - в этом случае в компании, реагируя на критику, просто заявили, что проводят экскурсии гиды с лицензией на такую деятельность.

Отзывы клиентов "Адриатик Тревел" и реакция компании на критику (фото: скрин fakty.ua)

Добавим, что на сайте туроператора в настоящее время представлены лишь положительные отзывы, а на страницах в Facebook и Instagram крайние посты - или без комментариев, или с "пустышками". Никаких публикаций с жалобами, описанными выше - нет.