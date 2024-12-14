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"Не поделили любовника": Поляковой и Ефросининой пришлось ответить на пикантные сплетни

Суббота 14 декабря 2024 19:40
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"Не поделили любовника": Поляковой и Ефросининой пришлось ответить на пикантные сплетни Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Оля Полякова и Маша Ефросинина впервые за долгое время выпустили новый выпуск шоу "Дорослі дівчата". И в начале программы им пришлось ответить на слухи, которые появились после того, как известные подружки почти год ничего не снимали вместе. Люди считали, что Полякова и Ефросинина могли "не поделить" любовника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск "Дорослих дівчат".

Почему "поссорились" Полякова и Ефросинина

В начале обновленной программы Оля и Маша обратились к гостям студии, чтобы те назвали все сплетни, которые они слышали. Дело в том, что когда Ефросинина и Полякова прекратили снимать шоу "Дорослі дівчата", в сети появилось немало версий.

Так, одна из зрительниц рассказала, что слышала на маникюре, якобы"дорослі дівчата" сильно поссорились, потому что "не поделили" любовника. Такие слухи откровенно удивили Олю и Машу. Впрочем, они отреагировали на это с юмором.

&quot;Не поделили любовника&quot;: Поляковой и Ефросининой пришлось ответить на пикантные сплетни

Полякова и Ефросинина (скриншот)

"Это прекрасно! Мне нравятся такие сплетни", - заявила Полякова.

"Мало того, что у нас есть любовники, то есть мы не можем каждой своего найти!" - продолжила шутить Ефросинина.

Также зрительница рассказала, что она слышала, якобы певица и интервьюерка не просто пытались "поделить" вероятного любовника. После этого они сильно поссорились.

Это насмешило Олю и Машу. А потом Полякова рассказала, какие сплетни слышала о себе и Ефросининой.

"Мы с тобой не поделили какие-то несметные богатства, которые мы зарабатываем на "Дорослих дівчатах". Типа я захотела больше денег, потому что я хапуга еще та, это кстати правда. И мы на этом поссорились, потому что я хапуга, а ты - жлобиха", - рассказала певица.

К слову, недавно Ефросинина кардинально сменила имидж.

Кроме этого, ранее Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров".

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