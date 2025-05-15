"Не могла сдержать слез". Известная актриса эмоционально разнесла сериал, который Украина показала в Каннах

Госкино представили откровенно некачественный сериал "Наследство" в рамках Каннского кинофестиваля, чем возмутили украинцев. Не стала молчать и известная актриса Антонина Хижняк.
Она эмоционально высказалась о выборе Госкино и объяснила, каким проектом действительно гордится. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Хижняк.
Его презентовали 14 мая на кинорынке Marché du Film в рамках украинского национального павильона в Каннах. Это глубокая драматическая история о борьбе за наследство, семейных тайнах и трансформации человеческих характеров.
"Сюжет сериала разворачивается вокруг большой семьи, которая после внезапной смерти ее главы, не оставившего завещания, оказывается в водовороте интриг, подозрений, убийств и семейных драм", - говорилось в сообщении Госкино.
Примечательно, что на фоне критики кинопродукта сообщение о презентации исчезло на официальном аккаунте ведомства в Facebook.
Известная актриса возмущенно отреагировала на продукт, который кажется низкопробным с первых кадров трейлера. Она записала серию Stories, в которых поделилась эмоциями.
"Коротко о том, как Госкино наср*ло нам всем на голову в Каннах. Старалась не плакать, но когда увидела эти зашкварные новости, кто именно и чем представляет Украину - не могла сдержать слез. Мне не смешно, друзья. Я полжизни положила на то, чтобы люди поверили в украинский кинематограф. Как же мне обидно..." - заявила она.
Актриса отметила, что может оказаться в "черных списках" за свою критику. Однако этого не боится, ведь ей не безразлично, "кто и как формирует международный имидж Украины" в сфере кино. Она также подчеркнула, что коллеги разделили ее возмущение.
Напоследок Антонина объяснила, что именно означает кинорынок Marché du Film и за какой фильм точно не стыдно в Каннах.
"Это базар, где каждый может купить себе место и продавать свой товар, какого бы качества он ни был. Хорошая новость в том, что они там не единственные. И, например, то, что меня радует - именно на фестивале представлена лента Мстислава Чернова, нашего оскароносного режиссера. Сейчас он презентует свою новую ленту, поэтому мне кажется, что он как раз формирует имидж, а то, что представлено на этом "кинобазаре" другими представителями от Украины пройдет как-то незамеченным. На этом я эту тему закрываю", - отметила она.
Пользователи раскритиковали выбор Госкино и выразили недовольство в комментариях. Поскольку ведомство убрало сообщение о сериале, многим пришлось писать под другими публикациями.
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