"Не могла сдержать слез". Известная актриса эмоционально разнесла сериал, который Украина показала в Каннах

Что известно о сериале "Наследство"

Его презентовали 14 мая на кинорынке Marché du Film в рамках украинского национального павильона в Каннах. Это глубокая драматическая история о борьбе за наследство, семейных тайнах и трансформации человеческих характеров.

"Сюжет сериала разворачивается вокруг большой семьи, которая после внезапной смерти ее главы, не оставившего завещания, оказывается в водовороте интриг, подозрений, убийств и семейных драм", - говорилось в сообщении Госкино.

Примечательно, что на фоне критики кинопродукта сообщение о презентации исчезло на официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Сообщение Госкино о сериале "Наследство" (скриншот)

Как Антонина Хижняк "разнесла" сериал

Известная актриса возмущенно отреагировала на продукт, который кажется низкопробным с первых кадров трейлера. Она записала серию Stories, в которых поделилась эмоциями.

"Коротко о том, как Госкино наср*ло нам всем на голову в Каннах. Старалась не плакать, но когда увидела эти зашкварные новости, кто именно и чем представляет Украину - не могла сдержать слез. Мне не смешно, друзья. Я полжизни положила на то, чтобы люди поверили в украинский кинематограф. Как же мне обидно..." - заявила она.

Антонина Хижняк о сериале "Наследство" (скриншот)

Актриса отметила, что может оказаться в "черных списках" за свою критику. Однако этого не боится, ведь ей не безразлично, "кто и как формирует международный имидж Украины" в сфере кино. Она также подчеркнула, что коллеги разделили ее возмущение.

Напоследок Антонина объяснила, что именно означает кинорынок Marché du Film и за какой фильм точно не стыдно в Каннах.

"Это базар, где каждый может купить себе место и продавать свой товар, какого бы качества он ни был. Хорошая новость в том, что они там не единственные. И, например, то, что меня радует - именно на фестивале представлена лента Мстислава Чернова, нашего оскароносного режиссера. Сейчас он презентует свою новую ленту, поэтому мне кажется, что он как раз формирует имидж, а то, что представлено на этом "кинобазаре" другими представителями от Украины пройдет как-то незамеченным. На этом я эту тему закрываю", - отметила она.

Антонина Хижняк о представленном в Каннах сериале (скриншоты)

Как отреагировали в сети

Пользователи раскритиковали выбор Госкино и выразили недовольство в комментариях. Поскольку ведомство убрало сообщение о сериале, многим пришлось писать под другими публикациями.

"Что за позор происходит в Каннах?"

"Вы можете прокомментировать этот ужас на фестивале, что это за сериал "Наследство"? Это же даже не актеры играют, вообще люди без актерского образования. Как так получилось? Это так ужасно. При том, что у нас в Украине есть профессиональные актеры! Но почему-то здесь они не задействованы".

"Но несмотря на все жертвы украинцев, вы продолжаете популяризировать какой-то шлак, я понимаю, что вы удалили вчерашний пост и как будто этого не было, но это позорище в Каннах было на самом деле и вы считаете, что именно так выглядит украинская культура".

"Пожалуй, стоит подумать о судебном иске. Здесь, похоже, опять бабок сп*здили. Как же за*бали эти продюсеры-коммерсанты..."