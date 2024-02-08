"Не хочу рожать": Рамина Эсхакзай шокировала признанием

"Не хочу рожать детей. Но я готова усыновить ребенка постарше, 5-6 лет", - сказала Рамина.

Также она добавила, что "не считает свои гены лучше других".

"Все дети одинаковы. Если я начну отношения с человеком, у которого есть ребенок, для меня это тоже хорошо", - добавила журналистка.



Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Однако к серьезным отношениям, судя по всему, Эсхакзай еще долго.

"Если посмотреть на тех, с кем у меня были отношения, то это очень похожий типаж: борода, темненький, среднего роста. Мне нравится, чтобы этот человек был спокойным, уравновешенным, тактильным, со здоровой менталкой, чтобы был опыт отношений ко мне. Я раньше хотела себе партнера, с которым мы были бы партнеры, как в сериале "Карточный домик", мне казалось, что это идеальная модель отношений", - рассказала она.



Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

"Сейчас мне хочется близости с человеком, чтобы мы были друзьями, на одной волне. Есть такая проблема, почему мужчины боятся меня, не решаются сделать первый шаг. Несмотря на покой, интеллигентность, этот человек должен не бояться идти вперед. Даже если если пригласил меня один раз, а я отказалась, чтобы пригласил второй раз", - резюмировала блогерша.