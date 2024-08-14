"Не было никакой болезни". Экс-продюсер Винника сделал громкое заявление о певце

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Так, Горбенко опубликовал в своих соцсетях длинный пост, в котором обсудил деятельность певца с начала полномасштабной войны.

Продюсер объяснил, что решил сделать это из-за усталости от постоянных обвинений в свой адрес со стороны фан-клуба Винника и его команды.

По словам мужчины, артист проявил непрофессионализм и не выполнил свои обязательства. Отъезд его в Германию привел к отмене множества запланированных мероприятий, включая концерты, интервью и фотосессии.

Также Горбенко отметил, что Олег слукавил относительно своего лечения от серьезного заболевания.

Олег Винник и Александр Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

"Вы знали, что до войны никто на лечение из Украины никуда не выезжал и не было никакой болезни, но упорно полтора года рассказывали о выезде до начала войны из-за таинственной болезни", - написал продюсер.

"Даже после того, как ваша ложь разоблачилась, у вас хватает совести плести людям выдуманные истории, откровенный бред о какой-то измене со стороны продюсера и команды, как мантру упорно повторять эту чушь", - обратился к фан-клубу певца он.

Александр также обвиняет Винника в обмане относительно его финансовой помощи ВСУ.

Продюсер отметил, что фан-клуб певца публикует одни и те же фотографии и видео в отчетах, а также непонятно, откуда поступают средства и каким именно подразделениям оказывается помощь.

Горбенко готов извиниться, если окажется неправ, и попросил команду Винника предоставить полные отчеты.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Однако он сомневается, что это произойдет, считая, что Винник и его фонд не оказывают реальной поддержки ВСУ.

"Вы два года гоняете по кругу фото и видео одних и тех же автомобилей, количество которых, в ваших байках, с каждым месяцем растет, дополнительно рассказываете сказки о сотнях тысяч евро тайной помощи, неизвестно чем, неизвестно кому", - обратился к команде исполнителя продюсер.

"У вас есть хорошая возможность выставить меня дураком, опубликуйте отчет и покажите хотя бы треть суммы, которую вы упорно декларируете, людям было бы интересно увидеть отчет вашего разрекламированного фонда, сколько донатов вы собрали за два года, на что их потратили. Обычная практика. Вы этого не сделаете, от слова "никогда", по той простой причине, что никогда не было того, чего никогда не было", - добавил он.

Кстати, у Горбенко есть и мнение о предстоящем релизе новой песни. Речь шла о том, что Винник не мог выпустить новую композицию из-за лечения серьезной болезни и войны.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Однако, когда у него снова появилось вдохновение, он вернулся к музыке. Продюсер утверждает, что демоверсию песни он слышал еще до начала полномасштабного вторжения.

Напомним, Александр Горбенко в апреле прошлого года заявил, что они прекратили сотрудничество с Олегом Винником. За несколько дней до этого с официальных страниц исполнителя начали исчезать сообщения.