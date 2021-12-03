"Не будьте дурнями!" Ярий антивакc втратив дружину через COVID і тепер благає всіх вакцинуватися

Джеремі Восс з Міннесоти повідомив, що його 40-річна дружина Моніка померла 26 листопада. Сам він вже виписаний з клініки, але досі знаходиться на кисні. Чоловік розповів про те, як важко йому і його родині довелося пережити втрату.

"Ми знаємо одне одного з 15 років. Ми разом 25 років. Ми одружені 20 років..."- каже Джеремі.

Восс, який також не був вакцинований і провів у лікарні понад два тижні, сподівається, що поділившись історією своєї сім'ї, інші зроблять собі щеплення, що може врятувати життя.

Джеремі і Моніка Восс з дітьми (фото: facebook.com/faith.voss.3)

Їх дочка Фейт Восс-Полсон працює у сфері охорони здоров'я і благала батьків вакцинуватися, але всі вмовляння були марними.

"Але через те, що неосвічені дурні вирішили поширювати неправдиву інформацію, мої батьки не повірили мені", - написала вона у своєму Facebook.

Хірург зізналася, що її серце розривалося, коли вона наприкінці жовтня отримала від батька негативну відповідь на всі прохання і доводи про необхідність вакцинуватися.

Потім її батьки потрапили до лікарні та лежали у відділенні інтенсивної терапії через COVID-19.

Джеремі писав у своєму Facebook 31 жовтня про свою з дружиною госпіталізацію, і публікував фотографії та відео, на яких він в кисневій масці. У тому ж пості він закликав інших людей вакцинуватися від коронавірусу.

"Якщо у вас немає щеплення, просто зробіть його. Ледве можу встати з лікарняного ліжка і постійно перебуваю на кисневій трубці... Так що, будь ласка, просто підіть і зробіть це для себе і своїх дітей, щоб бути в безпеці", - написав він.

В іншому пості, що заохочує вакцину, Восс визнав, що раніше заперечував її важливість.

"Так, я був проти щеплень. Так, у мене на сторінці є антивакси. Будьте дорослими, не будьте дурнями, і зрозумійте тепер, як я намагаюся використовувати свою можливість, щоб зв'язатися з кимось і домогтися реальних результатів!" - закликав Джеремі.

Восс-Полсон в кінці жовтня написала в Facebook довге повідомлення про те, як раніше вона закликала своїх батьків вакцинуватися. Вона навіть додала скрін з текстом повідомлення від батька, де він написав: "Вибач, я не повірив тобі і не послухав. Мені треба було зробити щеплення".

Фото: скріншот facebook.com/faith.voss.3

У підписі до фото Фосс-Полсон висловилася про дезінформацію про вакцину.

"Друзям моїх батьків, які думали, що вони знають краще. Тим, хто пропагував медичну дезінформацію, тим, хто заохочував моїх батьків сліпо слідувати за вами у вашому прагненні бути проти масок і вакцин...

Я сподіваюся, що ви щасливі, і я сподіваюся, що ви пишаєтеся тим, що ви змогли змусити моїх батьків повністю ігнорувати медичну науку, і щоб вони сказали своїй дочці, яка вивчає медицину, що вона помиляється...

Я сподіваюся, що ви пишаєтесь... мої батьки повірили вам. І знаєте що? Вони зараз у відділенні інтенсивної терапії з COVID і пневмонією", - писала вона після госпіталізації батьків.

Тепер, після смерті дружини від коронавірусу, перехворілий Джеремі Восс докорінно змінив антивакцинаторські погляди та закликає не повторювати їх з дружиною помилок.