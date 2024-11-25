"Не бойтесь нитратов": диетолог рассказала, как они влияют на замедление старения

Что такое нитраты

Нитраты - молекулы азота и кислорода, которые в природе содержатся в воздухе, почве, воде и некоторых пищевых продуктах.

По словам диетолога Ольги Безуглой, организм нуждается в их для образования оксида азота, который играет ключевую роль в здоровье и процессе старения.

"Когда мы слышим слово "нитраты", обычно представляем себе проблемные консерванты в обработанном мясе. Но это лишь один фрагмент в более сложной картине питательных веществ", - отметила эксперт.

Природные нитраты и нитриты, содержащиеся в овощах, фруктах и воде, стали объектом перспективных исследований долголетия - главным образом из-за их роли в выработке оксида азота-полезного газа, образуемого клетками эндотелия (внутренним слоем сосудов). Он оказывает существенное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и здоровья в целом.

Хотя тело может производить его самостоятельно, с возрастом этот процесс становится менее эффективным и организм больше полагается на нитраты, полученные из пищи.

Что следует знать об оксиде азота

Оксид азота является короткой молекулой - он растворяется менее чем за секунду, но имеет большое влияние на организм: такой как вазодилатация, улучшение работы мозга и нервной системы, регуляция уровня инсулина, защита от патогенов.

Эксперт отметила, что оксид азота - это основа здорового функционирования организма.

"Следует избавиться от страха перед нитратами и включить в свой рацион больше продуктов, богатых этими соединениями", - говорится в сообщении.

Стоит ли бояться нитратов

Овощи и фрукты обеспечивают около 80% нитратов в среднем рационе. Больше всего их в зеленолистных овощах, свекле, сельдерее и мангольде.

Безуглая отметила, что природные нитраты безопасны и полезны. Однако нитраты, содержащиеся в переработанном мясе (например, колбасах, сосисках) могут во время термической обработки образовывать нитрозамины - соединения, которые ассоциируют с повышенным риском развития рака. Потому такие продукты следует ограничивать в рационе.













"Не бойтесь нитратов - выбирайте природные источники и наслаждайтесь их пользой для здоровья", - добавила эксперт.