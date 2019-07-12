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Називайте мене креативним: відомий музикант зізнався у психічному захворюванні

STYLERЖиття    12.07.2019 - 21:49
Називайте мене креативним: відомий музикант зізнався у психічному захворюванні
Відомий репер зізнався у психічному захворюванні (Колаж РБК-Україна)

Відомому реперу іноді дуже важко впоратися з симптомами

Відомий музикант, чоловік Кім Кардашьян, репер Каньє Уест, зізнався, що страждає психічними захворюваннями. Він відверто розповів, що страждає від симптомів маніакально-депресивного синдрому і саме це стає причиною його навіжених вчинків і скандалів.

42-річний Каньє Уест посів третю сходинку у списку найуспішніших зірок за версією Forbes, причому більшу частину доходу йому приніс торговий бренд Yeezy. Його дохід за рік склав близько 150 мільйонів доларів. Проте музикант відомий не тільки завдяки своєму таланту і багатства. Він регулярно вступає в конфлікти з іншими знаменитостями, пише дуже провокативні тексти для пісень і часом називає себе "богом".

Називайте мене креативним: відомий музикант зізнався у психічному захворюванні

Каньє Уест (instagram.com/yeezyscloset)

Багато його дій пояснюються психічним захворюванням і артистові доводиться постійно приймати медикаменти, щоб контролювати порушення психіки. Однак він дуже не любить, коли його називають божевільним.

"Називайте мене креативним, сумбурним, але не божевільним. Божевільний — це слово, яке у майбутньому не буде використовуватись. Я, як людина з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності і синдромом Аспергера, не бачу в цих діагнозах перешкод для себе. Навпаки, це свого роду суперсила, яка розширює мою уяву. Є багато людей, яких називали божевільними, але вони всі опинилися на обкладинці, як і я", - заявив Каньє Уест.

Називайте мене креативним: відомий музикант зізнався у психічному захворюванні

Каньє Уест (instagram.com/yeezyscloset)

Він додав, що за деякі свої витівки відчуває сором, так як розуміє, що це були дивні і неправильні вчинки.

В 2016 році через проблеми зі здоров'ям Каньє Уесту довелося скасувати гастрольний тур. Він втратив 53 мільйони доларів і опинився на межі банкрутства. Замість гастролей він ліг в клініку, так як у нього почалося загострення психозу.

Проте музикант вважає, що невдачі його загартовують і стають поштовхом для підкорення нових висот.

Називайте мене креативним: відомий музикант зізнався у психічному захворюванні

Каньє Уест (instagram.com/yeezyscloset)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Каньє Уест розповів про свою майбутню філософській книзі.

А також розповідали про те, що Каньє Уест заявив, що темношкірі самі вибирали бути рабами.

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