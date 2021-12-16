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Названо вакцини, які не захищають від нового штаму "Омікрон"

Автор: Людмила Жукова

Не всі вакцини від коронавірусу захищають від нового штаму Омікрон. Поки що вчені досліджували дві з них - Pfizer-BioNTech і Coronavac. У людей не виробляється достатній рівень антитіл, якщо вони зустрічаються з новим штамом.

Про це пише Medical Press.

Pfizer-BioNTech і Coronavac

Вчені тестували два варіанти штаму "Омікрон", які є в Гонконзі з Південної Африки та Нігерії. В експерименті брали участь 25 осіб.

У групі, яка була щеплена Pfizer-BioNTech, тільки п'ять людей не захворіли.

Ця вакцина була визнана з ефективністю 20-24% від нового штаму Омікрон. Раніше вона мала набагато більш істотний захист навіть від Дельти. У групі, вакцинованій Coronavac, жодна людина не впоралася з атакою вірусу.

За словами вчених, вакцинація цими препаратами не допоможе в боротьбі з новим штамом.

Moderna

Нагадаємо, що в компанії Moderna заявили, що дві дози їх вакцини від коронавірусу значно менш ефективні при штамі "Омікрон". Однак додаткове щеплення збільшує ефективність препарату проти нового штаму.

При цьому в компанії додали, що бустерна доза вакцини значно підвищила рівень антитіл проти штаму.

"Однак бустерна доза мРНК-1273 в дозі 50 мкг значно підвищила рівень нейтралізуючих антитіл проти Omicron. Це обнадійливі початкові дані, і ми активно працюємо над нашою трикомпонентною стратегією по боротьбі з варіантом "Омікрон", - йдеться в повідомленні.

Як ми раніше писали, у Європі прогнозують, що" Омікрон " вплине на святкування Різдва.

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Омикрон