Названі три звички, які руйнують печінку: у список входять фрукти

Названі звички, які руйнують печінку (фото: Колаж РБК-Україна)

Печінку можна зруйнувати навіть нешкідливими на перший погляд продуктами

Печінка відіграє величезну роль у підтриманні обміну речовин, в ній відбувається знешкодження токсинів, тому важливо стежити за своїм харчуванням і відмовитися від звичок, які здатні нашкодити.

Щоб цей орган був здоровим і активним, мало відмовитися від одного алкоголю. Фахівці назвали три основні звички, які руйнують печінку, пише видання Focus.

Надмірне вживання фруктів може негативно позначитися на роботі органу, адже різні дослідження показують, що фруктоза збільшує ризик ожиріння печінки.

"Багато людей уникають жирів заради свого здоров'я, але дуже мало звертають увагу на вміст фруктози в їжі, хоча її засвоєння сприяє формуванню жирових клітин - і перш за все, в печінці", - резюмують фахівці.

Прийом ліків. Ліки розщеплюються печінкою, а їх інструкції часто містять інформацію про можливе пошкодження цього органу. Якщо ви приймаєте ліки і помічаєте такі симптоми, як втома, втрата апетиту і дискомфорт у верхній частині живота, потрібно обов'язково обговорити це з лікарем.

Мало руху. Надлишки жиру в організмі можуть відкладатися не тільки під шкірою, але й навколо внутрішніх органів. При цьому жирова тканина виділяє речовини, що сприяють запаленню.

Запобігти подібне внутрішнє ожиріння ефективно допомагають рух і спорт. Гіподинамія, в свою чергу, погіршує проблему. Не варто дивуватися тому, що людина, що багато часу сидить за комп'ютером, починає страждати від жирної печінки, навіть якщо не зловживає алкоголем.

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