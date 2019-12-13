Небезпечні хвороби, які виникають в холоди: як захиститися

Хвороби, які загострюються взимку (колаж: РБК-Україна)

Деякі хвороби взимку виникають і загострюються набагато частіше, ніж влітку

Деякі хвороби загострюються і виникають в холодний зимовий період набагато частіше, ніж коли на вулиці стоїть тепла погода. І мова йде не про сезонні ГРВІ, застуду чи грип. Які досить небезпечні хвороби частішають в зимовий час - у матеріалі Styler.

Проблеми з нирками

Цистит і пієлонефрит - одні з найбільш частих урологічних хвороб, загострення яких припадає на зиму.

Фактором ризику, крім порушення особистої гігієни та перенесених раніше урологічних, гінекологічних та венеричних хвороб, є також переохолодження.

Пієлонефрит - це запалення нирок, яке може виникнути як ускладнення після ГРВІ або грипу. Також хвороба може виникнути через ослаблення імунітету і хронічний стресу. Причиною пієлонефриту може стати хронічний або гострий цистит, хронічне запалення в кишечнику і жіночих репродуктивних органах.

Перші ознаки циститу: різкий біль внизу, часті позиви в туалет з мінімальним сечовипусканням. Змінюється колір сечі - вона стає темною, а іноді і з кров'ю.

Пієлонефрит проявляє себе "тягнучим" болем в попереку і підвищенням температури, іноді до критичного рівня.

Якщо людина коли-небудь перенесла пієлонефрит, їй слід уникати переохолодження, одяг не повинен бути тісним і обмежувати кровообіг в органах малого тазу.

Хвороби, які загострюються узимку (фото: РБК-Україна)

Проблеми з носом

Гострий гайморит найчастіше виникає після перенесення вірусного нежитю, як правило, розвивається на 4-5-й день хвороби. Тим, у кого ніс і горло - слабке місце, медики рекомендують в холодну пору року ховати ніс в шарф і не дихати довго морозним повітрям.

Основними причинами та факторами ризику гаймориту є недавня або недолікована ГРВІ, грип. Крім того, в зоні ризику люди з анатомічними особливостями - викривлення перегородки, поліпи, аденоїди. Часті застуди, ослаблений взимку імунітет - можуть спровокувати гайморит.

Якщо нежить триває довше семи днів, постійно закладений ніс, виділення стають гнійними і виникають головні болі, фахівці радять негайно звернутися за допомогою.

З вухами краще не жартувати

Отити провокує не народне "продуло", а інфекція. В холодну пору вони частішають саме через них. Перенесені гострі вірусні респіраторні інфекції можуть викликати запалення середнього вуха.

Причинами і факторами ризику отиту є недавні ГРВІ, грип, часті застуди, гайморити. А уповільнений процес може загостритися через переохолодження та прогулянки по морозу без головного убору.

Стріляючий біль у вусі і відчуття закладеності - перші ознаки отиту. Інфекція може не проявляти себе довго, але прогулянка по морозу або з недосушеними після душу/басейну вухами може активізувати її.