Названо симптоми, які вказують на проблеми з судинами: перевірте себе

У кровоносних судин дуже важлива місія - ними рухається кров, що забезпечує злагоджену роботу всього організму. Однак з віком на внутрішніх стінках судин починає осідати "поганий" холестерин, через що вони починають звужуватись, і, зрештою, можуть повністю закупоритися.

Нутриціолог Катерина Бушля назвала тривожні ознаки, які можуть вказувати на те, що у вас проблеми з судинами - краще перевіритися у лікаря. Адже атеросклероз судин - вельми небезпечне захворювання

Якщо ви відчуваєте ці симптоми, то вам варто перевірити судинну систему: Бліда шкіра (виключаємо анемію)

Сині нігті

Оніміння кінцівок

Постійно холодні кінцівки (навіть в теплу пору року та у приміщенні)

Судоми

Тяжість, втома та набряки ніг

Шум у вухах

Біль в спині (особливо поперек)

Головний біль та запаморочення (особливо при зміні положення тіла)

Втомлюваність та задишка (при незначних навантаженнях)

Хрипота

Поява судинних зірочок та синяків (без причин)

І ще існує досить непоганий тест на стан судин, який можна зробити вдома (підходить тільки для тих, у кого немає лаку на нігтях).



Натискаєте пальцем на свій ніготь, чекаємо появу білої плями, відпускаєте натиск і засікаєте час: за скільки ніготь знову стає рожевим? У нормі - це повинно відбутися миттєво. Чим довше ніготь стає рожевим, тим слабкіші ваші судини. У такому випадку краще перевірити їх стан.