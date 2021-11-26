Названі симптоми тромбу в легенях: зверніть увагу на небезпечні сигнали

Тромби в різних внутрішніх органах людини можуть привести до небезпечного стану. У таких ситуаціях невідкладна медична допомога потрібна негайно, оскільки тромб може привести до летального результату.
Медики назвали симптоми утворення тромбу в легенях людини. Про це повідомляє U-news.
Стан, при якому тромб потрапляє в легені, називається тромбоемболією легеневої артерії. Потік крові при цьому стані застряє в артерії легенів і блокує надходження крові.
Тромби, які блокують надходження крові – це згустки крові, які з'являються в результаті внутрішніх пошкоджень судин. Організм створює такі згустки, щоб закрити травмовані ділянки.
Людський організм в змозі самостійно розчиняти тромби, коли їх функція вже не потрібна.
Часом вони розпадаються самостійно повністю, але бувають ситуації, коли вони відриваються і починають подорожувати по організму.
Найнебезпечніша ситуація, коли тромб відривається і потрапляє в легені. Таке ускладнення буває при тромбозі глибоких вен. Тромби утворюються в венах ніг.
Симптоми утворення тромбів: біль в ногах незрозумілого походження, особливо в м'язах, почервоніння і припухлість.
Якщо тромб відірвався і відправився в легені, то симптоми будуть більш явні:
При появі таких симптомів, пацієнта потрібно негайно госпіталізувати до медичного закладу.
У такій ситуації час йде фактично на хвилини та без надання допомоги швидко, людина може загинути.
Як відзначають медики, є фактори, які посилюють ризик появи тромбів: зайва вага, загальні патологічні стани, такі як хвороба Крона або ревматоїдний артрит, літній вік, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя і відсутність мінімального фізичного навантаження.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про ризик смерті від тромбозу внаслідок коронавірусу.
А також розповідали про те, що лікарі назвали найнебезпечніші ознаки тромбозу, які можна легко помітити.