Названі симптоми штаму Омікрон, при яких потрібно терміново звертатися до лікаря

Медики відзначають, що загальні симптоми штаму Омікрон не сильно відрізняються від попередніх версій коронавірусу.

Єдина відмінність - він дуже заразний і швидше поширюється.

Вакциновані також можуть заразитися цим штамом і передавати його іншим людям, навіть якщо у них немає симптомів погіршення самопочуття або ознаки незначні.

Вони закликають більш уважно ставиться до всіх змін самопочуття і назвали п'ять симптомів, які вимагають негайного медичного втручання.

Попри на те, що Омікрон викликає більш м'який перебіг хвороби, лікарі допускають, що в деяких випадках інфекція може стати дуже важкою.

Які симптоми Омікрону небезпечні:

Утруднене дихання

Постійний біль або тиск в грудях

Сплутаність свідомості, дезорієнтація

Нездатність прокинутися або не спати

Блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів

Характерними симптомами штаму Омікрон лікарі називають сильну втому, м'язові болі, першіння в горлі, сухий кашель.

Як захиститися від Омікрону

Медики нагадують, що найкращим захистом від важких форм будь-якого штаму коронавірусу залишається вакцинація двома дозами.

Також обов'язковим є носіння захисної маски в громадських місцях, транспорті.