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Названі симптоми штаму Омікрон, при яких потрібно терміново звертатися до лікаря

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Четвер 09 грудня 2021 17:24
Названі симптоми штаму Омікрон, при яких потрібно терміново звертатися до лікаря Лікарі назвали найнебезпечніші симптоми штаму Омікрон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Штам коронавірусу Омікрон дуже швидко поширюється по світу. На цей момент вчені та медики ще з'ясовують, наскільки цей штам небезпечніше інших варіантів коронавірусу.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США назвали симптоми штаму Омікрон, при яких потрібно звернутися за допомогою якомога швидше.

Медики відзначають, що загальні симптоми штаму Омікрон не сильно відрізняються від попередніх версій коронавірусу.

Єдина відмінність - він дуже заразний і швидше поширюється.

Вакциновані також можуть заразитися цим штамом і передавати його іншим людям, навіть якщо у них немає симптомів погіршення самопочуття або ознаки незначні.

Вони закликають більш уважно ставиться до всіх змін самопочуття і назвали п'ять симптомів, які вимагають негайного медичного втручання.

Попри на те, що Омікрон викликає більш м'який перебіг хвороби, лікарі допускають, що в деяких випадках інфекція може стати дуже важкою.

Які симптоми Омікрону небезпечні:

  • Утруднене дихання
  • Постійний біль або тиск в грудях
  • Сплутаність свідомості, дезорієнтація
  • Нездатність прокинутися або не спати
  • Блідий, сірий або синюшний відтінок шкіри, губ і нігтів

Характерними симптомами штаму Омікрон лікарі називають сильну втому, м'язові болі, першіння в горлі, сухий кашель.

Як захиститися від Омікрону

Медики нагадують, що найкращим захистом від важких форм будь-якого штаму коронавірусу залишається вакцинація двома дозами.

Також обов'язковим є носіння захисної маски в громадських місцях, транспорті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ повідомили про те, чи є Омікрон в Україні.

А також розповідали про те, що Білл Гейтс сказав, коли завершиться COVID-пандемія.

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Омикрон Коронавірус
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