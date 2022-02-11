Названі симптоми небезпечного варикозу у чоловіків: проявитися може в будь-якому віці

У кожного п'ятого чоловіка протягом життя діагностують варикоцеле. Це небезпечне розширення вен, які розташовані в мошонці. Найчастіше хвороба з'являється у чоловіків старше 50 років, але перші ознаки можуть з'явитися ще в підлітковому віці.

Що таке варикоцеле, чим це захворювання небезпечне і якими симптомами воно проявляється, розповіли в Men's Health.

Що таке варикоцеле

Це варикозне розширення вен, які знаходяться в мошонці. Хвороба зазвичай починається з лівого яєчка. Найчастіше вона пов'язана з віковими варикозними змінами, але може бути спровоковано і гормональними змінами в будь-якому віці.

Можлива поява варикоцеле в підлітковому віці - через статеве дозрівання. Або ж - в будь-якому іншому через різку зміну гормонального балансу. Так буває, якщо чоловік починає різко набирати вагу або швидко її втрачає.

Вчені не можуть дати точну відповідь про причини появи варикоцеле, але зараз називають два небезпечних фактори: робота венозних клапанів і хвороби нирок. Порушення роботи венозних клапанів не дає крові нормально циркулювати по судинах, тому насичення кров'ю статевих органів порушується.

Якщо є проблеми з нирками, особливо кісти або пухлини, то блокується відтік крові по венах мошонки. І це також призводить до застою крові.

Чим небезпечно варикоцеле

Через варикозне розширення вен починає страждати кровотік, а в судинах накопичується багато крові. Це призводить до підвищення температури в мошонці. Сперматозоїди дуже чутливі до температури й постійний нагрів для них дуже шкідливий.

Якщо вчасно не помітити ознаки захворювання і не почати лікування, сперматозоїди втратять свою рухливість і почне різко знижуватися фертильність.

А потім почнуть страждати тканини яєчок - вони будуть розм'якшуватися, руйнуватися і може наступити повна атрофія цього органу. І цей процес вже незворотній і лікуванню не піддається.

Які симптоми говорять про варикоцеле

У більшості випадків хвороба протікає безсимптомно. Але є ознаки, які вказують на те, що варто пройти обстеження:

Тупий біль або дискомфорт в мошонці, який йде лежачи

Посилення неприємних відчуттів під час їзди на велосипеді, ходьби або довгому перебуванні навстоячки

Збільшення розміру мошонки з однієї або двох сторін

Неможливість зачати дитину

Діагностувати захворювання може тільки лікар. Зазвичай для цього достатньо огляду мошонки та проведення УЗД.

При переході захворювання в серйозну стадію - доведеться робити операцію. Але при незначному розширенні вен лікарі дають рекомендації та призначають лікування.