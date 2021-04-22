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Названі симптоми "індійського" штаму коронавірусу: сильно відрізняються

Новость на русском → Індія, Четвер 22 квітня 2021 15:51
Названі симптоми "індійського" штаму коронавірусу: сильно відрізняються Лікарі назвали симптоми "індійського" штаму коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Індії виявили новий штам коронавірусу і назвали його"подвійним мутантом". Цей штам містить у собі відразу дві мутації коронавірусу, які допомагають йому кріпитися до клітин. Цей різновид захворювання дуже швидко поширюється в Індії, і лікарі вважають, що саме дві мутації в шиповому білку допомагають йому краще ухилятися від імунної відповідь організму.

Нове дослідження показує, що особливо цей штам небезпечний для дітей і молодих людей, а його симптоми відрізняються від класичних проявів коронавірусу, пише MedicForum.

За даними медиків, смертність від цього штаму відносно невисока, але вірус здатний викликати у молодих людей дуже важкі стани, при яких госпіталізація потрібна обов'язково.

Професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтман заявив, що дослідження ще тривають. Але вже ясно одне - цей штам вірусу більш небезпечний, ніж початковий варіант захворювання.

"Індійський варіант має мутації, які дозволяють йому вислизати від кращих нейтралізуючих тіл", - зазначив Альтман.

Індійська рада медичних досліджень назвала симптоми цього штаму:

  • Нудота
  • Біль у животі
  • Порушення слуху
  • Блювота
  • Діарея
  • Кашель
  • Прояви на шкірі та в області рота

Вчені в інших країнах вважають, що індійський штам попри на свої відмінності, не більш небезпечний, ніж штами з Південної Африки, Бразилії та Великобританії.

Варто відзначити, що в Індії щодня фіксується понад 200 тисяч інфікованих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про новий "індійський" штам висловився Михайло Радуцький і назвав його більш небезпечним.

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