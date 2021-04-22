Названі симптоми "індійського" штаму коронавірусу: сильно відрізняються
В Індії виявили новий штам коронавірусу і назвали його"подвійним мутантом". Цей штам містить у собі відразу дві мутації коронавірусу, які допомагають йому кріпитися до клітин. Цей різновид захворювання дуже швидко поширюється в Індії, і лікарі вважають, що саме дві мутації в шиповому білку допомагають йому краще ухилятися від імунної відповідь організму.
Нове дослідження показує, що особливо цей штам небезпечний для дітей і молодих людей, а його симптоми відрізняються від класичних проявів коронавірусу, пише MedicForum.
За даними медиків, смертність від цього штаму відносно невисока, але вірус здатний викликати у молодих людей дуже важкі стани, при яких госпіталізація потрібна обов'язково.
Професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтман заявив, що дослідження ще тривають. Але вже ясно одне - цей штам вірусу більш небезпечний, ніж початковий варіант захворювання.
"Індійський варіант має мутації, які дозволяють йому вислизати від кращих нейтралізуючих тіл", - зазначив Альтман.
Індійська рада медичних досліджень назвала симптоми цього штаму:
- Нудота
- Біль у животі
- Порушення слуху
- Блювота
- Діарея
- Кашель
- Прояви на шкірі та в області рота
Вчені в інших країнах вважають, що індійський штам попри на свої відмінності, не більш небезпечний, ніж штами з Південної Африки, Бразилії та Великобританії.
Варто відзначити, що в Індії щодня фіксується понад 200 тисяч інфікованих.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про новий "індійський" штам висловився Михайло Радуцький і назвав його більш небезпечним.