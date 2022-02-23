Названо симптоми в очах, які сигналізують про рак: на що звернути увагу

Симптоми раку молочної залози включають шишку в грудях або під пахвою, або набряк у цих областях. Пацієнти можуть помітити подразнення або ямочки на шкірі грудей, а також почервоніння або лущення шкіри.

Однак більшість хворих не знають, що ознаки раку молочної залози можуть виникати в очах.

Вчені кажуть, що скаргами, які найчастіше пов’язані з метастазуванням раку, є безболісне затуманення зору, яке може виникати у 88 відсотків.

П’ять відсотків учасників повідомляють про те, що вони погано бачать. А ще у п’яти відсотків виникає фотопсія - це захворювання очей, яке зазвичай проявляється у вигляді мерехтіння світла та мерехтливих вогнів.

Зазначається, що у чоловіків рак легенів з більшою ймовірністю поширюється на очі.

Симптоми злоякісної пухлини в легенях можуть виражатися нечітким баченням, втратою зору і болем в очах.

Центри контролю та профілактики захворювань додають, що інші зміни, які іноді можуть виникати при раку легенів, можуть включати повторні напади пневмонії та збільшення або збільшення лімфатичних вузлів у грудях в області між легенями.

Як запобігти раку

Основні правила профілактики раку включають правильне харчування, правильні фізичні вправи та відмов від тютюну.

Зазначається, що фізичні вправи знижують у жінок ризик раку грудей.

Не менш важливо залишатися струнким, оскільки ожиріння збільшує ризик розвитку багатьох форм раку. Тому фахівці рекомендують споживати менше калорій і спалювати більше під час фізичних вправ.