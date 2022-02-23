Названо симптоми в очах, які сигналізують про рак: на що звернути увагу

Рак є зростаючою глобальною проблемою охорони здоров’я. Іноді ракові пухлини, які виникли в інших частинах тіла, можуть спочатку з’явитися в очах. Зокрема, два з найпоширеніших видів раку, які поширюються на очі, це рак легенів і молочної залози.
Про це пише Express.
Симптоми раку молочної залози включають шишку в грудях або під пахвою, або набряк у цих областях. Пацієнти можуть помітити подразнення або ямочки на шкірі грудей, а також почервоніння або лущення шкіри.
Однак більшість хворих не знають, що ознаки раку молочної залози можуть виникати в очах.
Вчені кажуть, що скаргами, які найчастіше пов’язані з метастазуванням раку, є безболісне затуманення зору, яке може виникати у 88 відсотків.
П’ять відсотків учасників повідомляють про те, що вони погано бачать. А ще у п’яти відсотків виникає фотопсія - це захворювання очей, яке зазвичай проявляється у вигляді мерехтіння світла та мерехтливих вогнів.
Зазначається, що у чоловіків рак легенів з більшою ймовірністю поширюється на очі.
Симптоми злоякісної пухлини в легенях можуть виражатися нечітким баченням, втратою зору і болем в очах.
Центри контролю та профілактики захворювань додають, що інші зміни, які іноді можуть виникати при раку легенів, можуть включати повторні напади пневмонії та збільшення або збільшення лімфатичних вузлів у грудях в області між легенями.
Основні правила профілактики раку включають правильне харчування, правильні фізичні вправи та відмов від тютюну.
Зазначається, що фізичні вправи знижують у жінок ризик раку грудей.
Не менш важливо залишатися струнким, оскільки ожиріння збільшує ризик розвитку багатьох форм раку. Тому фахівці рекомендують споживати менше калорій і спалювати більше під час фізичних вправ.
Раніше ми повідомляли про симптоми раку молочної залози, на які слід звернути увагу.
Також ми писали, що названо симптоми, які можуть бути ознакою раку яєчників.