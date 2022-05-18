Названо найпоширеніші помилки у зберіганні ліків удома: не робіть так

Зберігати все в одній коробці

Є люди, які тримають всі ліки в одній великій коробці без роздільників. Однак, так робити не потрібно, адже в екстреній ситуації знадобиться багато часу на спроби знайти потрібний препарат.

Також коли все зберігається впереміш, то складно відстежити терміни закінчення придатності. Як наслідок, бувають випадки, коли терміново потрібно препарат, але його приймати вже не можна.

Можна прийняти не ті ліки

Найкращим рішення буде поділити ліки за призначенням. Наприклад, у коридорі зберігати маленьку коробку із пластирами, на кухні - засоби, які необхідні при порізах та опіках. А в окремій коробці якомога далі від дітей варто зберігати антибіотики та сильнодіючі препарати.

Окрім того, якщо у вашій сім'ї є люди зі слабким серцем, діабетом, алергією, то потрібно завести екстрену коробку та зібрати у ній все необхідне для першої допомоги.

Як правильно зберігати ліки (freepik)

Не можна тримати ліки у ванній кімнаті

Виробники ліків кажуть, що ліки слід тримати в сухому місці при кімнатній температурі. Тому у ванній препарати краще не зберігати.

Не читати інструкції зі зберігання

Найпоширенішою помилкою є не читати в інструкції про спосіб зберігання ліків. Все тому, що є препарати, які потрібно тримати у холодильнику.

Зазвичай у холодильник потрібно прибирати мазі та ампули. Під них краще виділити одну з полиць холодильника та переконатися, що температурний режим виставлений правильно.

Зберігати ліки без упаковок

Як відомо, щоб в аптечку вмістилось якомога більше ліків, багато хто викидає картонні упаковки та інструкції. Однак, варто пам’ятати, що в потрібний момент часу на пошук способу застосування в інтернеті може просто не бути.

До того ж упаковка захищає ліки проти сонячних променів та вологості.

Варто додати, що завжди варто перевіряти, яка їжа та напої можуть взаємодіяти з вашими ліками. Особливо потрібно уникати грейпфрутового соку. В залежності від уживаного лікарського засобу цей сік здатен знизити або підвищити абсорбцію, це може призвести до передозування.

До того ж є певні ліки, які не потрібно приймати з продуктами із великим вмістом кальцію через те, що вони впливають на здатність організму абсорбувати препарат. Також ви повинні запитати у лікаря щодо вживання алкоголю, який здатен перетворити можливі неважкі побічні реакції на дуже загрозливі.