Названо найнебезпечніші для здоров'я повсякденні продукти

Найбільш небезпечні для здоров'я продукти (колаж: РБК-Україна)

Деякі звичайні продукти можуть нести серйозну загрозу здоров'ю

Названі найбільш небезпечні для здоров'я продукти, багато з яких є повсякденними, і можуть видаватися людям абсолютно нешкідливими. Але це далеко не так - звичайні продукти можуть стати причиною серйозних харчових отруєнь. Так, Білл Марлер, який понад 20 років пропрацював юристом по випадкам харчових отруєнь в США, поділився своїм досвідом, пише Business Insider.

Сира вода

Чого тільки не знаходили в сирій воді - необробленій і невідфільтрованій. Екскременти тварин, що викликають діарею і блювоту. Через сиру воду можна захворіти навіть смертельно небезпечним гепатитом А, холерою, не кажучи вже про патогенну кишкову паличку.

Борошно

Звичайне необроблене борошно може поширювати бактерії, які несуть серйозну загрозу для здоров'я та життя. Говорячи про сире тісто, більшість людей вважають, що небезпеку несуть сирі яйця. Причому не обов'язково навіть їсти борошно або тісто, кишкова паличка, наприклад, може потрапити в організм від погано вимитих рук.

Фрукти і овочі

Мова йде про готові до вживання нарізані фрукти і овочі, яких, на думку експерта, варто боятися, як чуми. Дослідження показують, що близько третини готових сумішей для салату містить неприпустимі рівні бактерій, що викликають харчове отруєння.

Пророщене насіння

Цей широко відомий, як джерело корисних сполук і вітамінів, суперфуд, може бути небезпечний. Так, було чимало випадків спалахів бактеріального зараження (головним чином сальмонелою і кишковою паличкою) саме через вживання паростків.

Сире м'ясо

Мова йде навіть не про повністю сирий продукт, а про шматок м'яса, приготований, як "rare meat" ("з кров'ю"). Річ у тому, що м'ясо треба готувати при температурі не менше 160 градусів, щоб убити патогенні організми. Інакше дуже високий ризик отримати кишкову паличку або сальмонелу.

Сирі яйця

Ймовірність отримати сальмонелу від сирого яйця в наш час нижче, ніж 20 років тому, коли ставалися спалахи епідемій сальмонели. Але без термічної обробки ризик зараження все ще залишається високим.

Свіже молоко і соки

Багато людей воліють вживати необроблені напої, вважаючи, що пастеризація виснажує їх поживну цінність. Але це не так - нехтування безпекою лише підвищує ризик забруднення напоїв бактеріями, вірусами і паразитами.

Устриці

Устриці складно назвати повсякденним продуктом, але вживати їх у наш час - великий ризик. Вся справа в глобальному потеплінні і підвищенні температури води, що викликає ріст мікроорганізмів, які ведуть до отруєння. Ще 20 років тому устриці були набагато безпечніше.