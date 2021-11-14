Названо найнебезпечніші речі на кухні, від яких потрібно позбутися

Так, до небезпечних речей належать пластикові контейнери для зберігання їжі та прилади, які контактують із харчовими продуктами.

Фахівець радить замінити такий посуд на скло, сталь, дерево або кераміку.

Також необхідно замінити пластиковий чайник на металевий.

Окрім того, якщо рукав та плівка не так шкідливі, то фольга при контакті з продуктами харчування насичує їх алюмінієм і робить їжу небезпечною для вживання.

А от пергаментом рекомендовано користуватись, але необхідно обирати пергамент бежевого кольору, а не білий. Все тому, що його відбілюють спеціальними речовинами.

Тому варто запікати та зберігати продукти у скляній, сталевій або керамічній тарі.

Фахівець додала, що пластиком не рекомендовано користуватись. Однак, якщо іншого варіанту немає, то на ньому має бути позначка "Bra Free".