RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названі найнебезпечніші препарати з домашньої аптечки: можуть викликати рак

Автор: Людмила Жукова

Домашня аптечка є у кожної людини в квартирі. Але її вміст має бути переглянуто. У ній можуть бути небезпечні препарати.

Про це розповів кандидат медичних наук, терапевт, кардіолог, клінічний фармаколог Андрій Кондрахін.

Які ліки небезпечні

Існують препарати, які нібито здатні підвищити імунітет. Вони робляться на основі женьшеню, але небезпечні для здоров'я.

"Він (женьшень - ред.) може дійсно викликати активність імунної системи, але це може спровокувати і розвиток різних аутоімунних захворювань, які у людини можуть перебувати в зародковому періоді", - розповів Кондрахін.

Вітамін D3

Небезпечно приймати улюблений багатьма вітамін D3. Незважаючи на те, що в нашому кліматі Сонця дійсно не вистачає, спочатку ви повинні дізнатися рівень цього вітаміну в вашому організмі і здати аналізи.

Полівітамінні комплекси і БАДи

Не приймайте добавки й вітаміни з будь-якого приводу. Їх ефективність давно спростована.

"При цьому вже було доведено в роботах, наприклад, англійських вчених, про те, що у жінок, безконтрольно застосовують полівітаміни, рак грудей виникав набагато частіше, ніж у тих, хто вітаміни приймав рідко", - шокував відповіддю лікар.

Як ми писали раніше, лікар розповів про неіснуючий діагноз, в який вірили українці.

Читайте РБК-Україна в Google News
лекарства