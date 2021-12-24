Названі найнебезпечніші препарати з домашньої аптечки: можуть викликати рак

Які ліки небезпечні

Існують препарати, які нібито здатні підвищити імунітет. Вони робляться на основі женьшеню, але небезпечні для здоров'я.

"Він (женьшень - ред.) може дійсно викликати активність імунної системи, але це може спровокувати і розвиток різних аутоімунних захворювань, які у людини можуть перебувати в зародковому періоді", - розповів Кондрахін.

Вітамін D3

Небезпечно приймати улюблений багатьма вітамін D3. Незважаючи на те, що в нашому кліматі Сонця дійсно не вистачає, спочатку ви повинні дізнатися рівень цього вітаміну в вашому організмі і здати аналізи.

Полівітамінні комплекси і БАДи

Не приймайте добавки й вітаміни з будь-якого приводу. Їх ефективність давно спростована.

"При цьому вже було доведено в роботах, наприклад, англійських вчених, про те, що у жінок, безконтрольно застосовують полівітаміни, рак грудей виникав набагато частіше, ніж у тих, хто вітаміни приймав рідко", - шокував відповіддю лікар.