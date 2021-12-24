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Названі найнебезпечніші препарати з домашньої аптечки: можуть викликати рак

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П'ятниця 24 грудня 2021 08:49
Названі найнебезпечніші препарати з домашньої аптечки: можуть викликати рак Фото: Названі небезпечні ліки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Домашня аптечка є у кожної людини в квартирі. Але її вміст має бути переглянуто. У ній можуть бути небезпечні препарати.

Про це розповів кандидат медичних наук, терапевт, кардіолог, клінічний фармаколог Андрій Кондрахін.

Які ліки небезпечні

Існують препарати, які нібито здатні підвищити імунітет. Вони робляться на основі женьшеню, але небезпечні для здоров'я.

"Він (женьшень - ред.) може дійсно викликати активність імунної системи, але це може спровокувати і розвиток різних аутоімунних захворювань, які у людини можуть перебувати в зародковому періоді", - розповів Кондрахін.

Вітамін D3

Небезпечно приймати улюблений багатьма вітамін D3. Незважаючи на те, що в нашому кліматі Сонця дійсно не вистачає, спочатку ви повинні дізнатися рівень цього вітаміну в вашому організмі і здати аналізи.

Полівітамінні комплекси і БАДи

Не приймайте добавки й вітаміни з будь-якого приводу. Їх ефективність давно спростована.

"При цьому вже було доведено в роботах, наприклад, англійських вчених, про те, що у жінок, безконтрольно застосовують полівітаміни, рак грудей виникав набагато частіше, ніж у тих, хто вітаміни приймав рідко", - шокував відповіддю лікар.

Як ми писали раніше, лікар розповів про неіснуючий діагноз, в який вірили українці.

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