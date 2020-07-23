Названо найнебезпечніші дієти: завдають непоправної шкоди здоров'ю

Дієтологи попередили про найбільш небезпечні дієти, яких не варто довго дотримуватися, якщо ви не хочете в гонитві за стрункою фігурою завдати здоров'ю непоправної шкоди.

Лікарі радять уникати подібних видів дієт, хоча вони зараз і вважаються дуже модними. Про це пише Medikforum.

Кетодієта

Така дієта заснована на переважанні продуктів з високим вмістом жиру і з мінімумом вуглеводів. З наукової точки зору така дієта дозволяє утворювати в організмі аналоги глюкози - "кетони". Роль головного "годувальника" вашого організму починає виконувати резервний жир, який розщеплюється, збагачуючи організм кетоновими тілами. Вони, своєю чергою, використовуються в якості енергетичного підживлення.

Дієтологи кажуть, що така дієта і правда дозволяє скинути вагу, але її, по-перше, складно винести психологічно, а, по-друге, у неї є ряд побічних ефектів. Серед них - камені в нирках, запори, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, атеросклероз.

Палеодієта

Це досить цікава дієта - вона базується на тому, що основу раціону складають продукти, якими нібито харчувався людина ще до розвитку сільського господарства. Таку дієту ще називають "дієтою печерної людини".

Можна вживати овочі, рибу, м'ясо, горіхи, рослинне олії і трохи фруктів. А ось під забороною - молочні продукти, крупи, а також цукор.

Але дієтологи кажуть, що такий раціон має мало спільного з раціоном стародавніх людей. Річ у тому, що печерні люди, насправді їли мало м'яса, а в основі їх раціону були складні вуглеводи, такі як злаки, овочі та бобові.

Сироїдіння

Ця система живлення є "жорсткою" гілкою вегетаріанства. Але дієтологи застерігають, що сироїдіння передбачає вживання величезної кількості сирої рослинної їжі, для якої наш організм просто не пристосований.

"Сироїду доведеться з'їсти 85 помідорів і 40 морквин, для того, щоб набрати необхідну кількість калорій - це абсолютно неприйнятно" - кажуть фахівці.

Якщо довго дотримуватися такої дієти, у 30% жінок порушується гормональний фон і припиняється менструація.

Раніше ми писали, що дієтологи назвали найбільш корисну кашу, яка втамовує голод і спалює жир.

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