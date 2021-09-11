Названо найдешевші нові авто, які можна купити в Україні

Lada Granta

Це авто від Запорізького автомобільного заводу (ЗАЗ) сьогодні можна купити за ціною від 205 020 грн. За такі гроші Ви отримаєте надійного друга з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к.с. і 5 МКПП. Крім того, седан оснащений найбільшим багажником серед його "однокласників". Його обсяг 520 літрів.

Ravon R2

Узбецьке авто у нас можна купити за ціною від 269 800 грн. Компактний автомобіль комплектується бензиновим 1,2-літровим двигуном потужністю 85,5 К.С. і 4 АКПП.

Ravon Nexia R3

За нове таке авто у нас просять 273 000 грн. Це бюджетний седан з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. і 5 МКПП. Експерти називають машину узбецьким Chevrolet Aveo.

Renault Sandero

Вартість хетчбека В-класу в Україні становить від 282 400 грн. У Sandero бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 73 к.с. і 5 МКПП.

Renault Logan

За 294 800 грн можна купити автомобіль, який технічно оснащений, як Sandero, але в кузові седан. Різниця в ціні - це доплата за величезний для даного класу багажник седана в 510 л.

Renault Sandero Stepway

За 345 800 грн можна придбати кросовер на базі Sandero під назвою Stepway. У нього така ж технічна начинка, але збільшений дорожній просвіт.