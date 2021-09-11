Названо найдешевші нові авто, які можна купити в Україні
Експерти розповіли про найдорожчі нові автомобілі, які можна купити в Україні. У список увійшли шість моделей, причому не тільки седани і хетчбеки, але навіть кросовери.
Про це пише ресурс Твоя Машина.
Lada Granta
Це авто від Запорізького автомобільного заводу (ЗАЗ) сьогодні можна купити за ціною від 205 020 грн. За такі гроші Ви отримаєте надійного друга з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 87 к.с. і 5 МКПП. Крім того, седан оснащений найбільшим багажником серед його "однокласників". Його обсяг 520 літрів.
Ravon R2
Узбецьке авто у нас можна купити за ціною від 269 800 грн. Компактний автомобіль комплектується бензиновим 1,2-літровим двигуном потужністю 85,5 К.С. і 4 АКПП.
Ravon Nexia R3
За нове таке авто у нас просять 273 000 грн. Це бюджетний седан з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 106 к.с. і 5 МКПП. Експерти називають машину узбецьким Chevrolet Aveo.
Renault Sandero
Вартість хетчбека В-класу в Україні становить від 282 400 грн. У Sandero бензиновий двигун об'ємом 1 л потужністю 73 к.с. і 5 МКПП.
Renault Logan
За 294 800 грн можна купити автомобіль, який технічно оснащений, як Sandero, але в кузові седан. Різниця в ціні - це доплата за величезний для даного класу багажник седана в 510 л.
Renault Sandero Stepway
За 345 800 грн можна придбати кросовер на базі Sandero під назвою Stepway. У нього така ж технічна начинка, але збільшений дорожній просвіт.
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