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Названо найчастіші причини ДТП в Україні: кількість аварій у 2021 році різко зросла

Автор: Анна Шиканова

Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. Однак в 99% випадків причини таких порушень бувають абсолютно різні та часом навіть неймовірні.

У Національній поліції України склали статистику найпопулярніших причин ДТП за перше півріччя 2021 року. Про це пише Auto.Bigmir.

Як відзначають в Національній поліції, у 2021 році кількість ДТП зросла в рази в порівнянні з аналогічним періодом попередніх років. За перші шість місяців цього року було складено понад 86 тисяч протоколів на дорогах України. Зростання кількості аварій частково пов'язане з тим, що власні автомобілі в період коронавірусу стали більш популярним транспортним засобом.

Основні причини ДТП на дорогах України

  • Порушення правил маневрування: 35 947 випадків
  • Перевищення безпечної швидкості: 20 414 випадків
  • Недотримання дистанції 14 675 випадків
  • Порушення правил проїзду перехресть 5 529 випадків
  • Керування транспортом у стані сп'яніння: 2 346 випадків

А що з якістю доріг?

Як зазначають у правоохоронних органах, погана якість доріг не сильно вплинула на статистику ДТП за перше півріччя 2021 року. Із загальної кількості аварій - всього 481 ДТП через поганий стан доріг.

Причина ДТП влітку

У літню пору кількість аварій збільшується, але частіше це пов'язано з людським фактором – перевтома за кермом, відсутність сну і засипання водія під час руху.

Основні причини ДТП з потерпілими

  • Перевищення безпечної швидкості 5 058 постраждалих, 615 загиблих
  • Порушення правил маневрування: 2 581 потерпілий, 167 загиблих
  • Порушення правил проїзду перехресть: 1 195 постраждалий, 42 загиблих
  • Порушення правил проїзду пішохідних переходів: 757 постраждалих, 53 загиблих
  • Недотримання дистанції: 709 постраждалих, 27 загиблих
  • Керування транспортом у стані сп'яніння: 496 постраждалих, 49 загиблих
  • Виїзд на смугу зустрічного руху: 467 постраждалих, 82 загиблих
  • Перевищення встановленої швидкості: 290 постраждалих, 63 загиблих
  • Перехід пішоходами дороги у невстановленому місці: 287 постраждалих, 81 загиблий
  • Невиконання водієм сигналу регулювання: 197 постраждалих, 4 загиблих
  • Раптовий вихід на проїжджу частину: 149 постраждалих, 50 загиблих
  • Порушення правил обгону: 147 постраждалих, 14 загиблих

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найнебезпечніші траси в Україні, де відбувається найбільше ДТП.

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