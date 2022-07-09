Названі ранні ознаки деменції та способи її лікування

Що таке деменція

Згідно з дослідженнями деменції, проведеними австралійськими науковцями - термін "деменція" використовується для переліку симптомів, які характеризуються розумовим послабленням. Зазвичай, це не одне якесь конкретне захворювання.

Цей недуг відбувається через атрофію або зменшення певних частин мозку. Особливо через частину мозку під назвою гіпокамп, яка відповідає за перехід короткострокової пам'яті у довготривалу та інші функції.

В першу чергу деменція проявляється нездатністю людини виконати буденні завдання, адже робота мозку порушена. Лікарі діагностують деменцію, коли уражені, як мінімум дві пізнавальні функції, такі як:

увага

орієнтація в просторі

пам'ять

розуміння інформації

мовні навички

оцінювальні судження

Розв'язання питань або контроль власних емоцій також може бути проблематичним завданням для людини з деменцією. Більше того разом з розвитком деменції, змінюється й особистість людини. Конкретні симптоми залежать від конкретних уражених частин мозку у людини.

Ранні ознаки деменції

До вашої уваги 6 шість основних ознак початку розвитку деменції:

Труднощі з організацією та плануванням

Зміни особистості

Закреп

Звісно, якщо у вас закреп - це не означає, що у вас деменція, але він є одним з ранніх ознак деменції через зв'язок кишківника з головним мозком.

Кишківник можна назвати "другим мозком", адже у травній системі знаходиться більше нервових волокон ніж у хребті, а мікроорганізми кишківника виробляють більше серотоніну, ніж мозок.

Багато когнітивних проблем може зародитись у кишківнику. У людей з хворобами Альцгеймеру та Паркінсона набагато частіше бувають закрепи ніж у людей без цих захворювань.

Закреп може бути ознакою деменції (фото: freepik)

Сенсорна дисфункція

До цього поняття можуть входити проблеми з нюхом, смаком, слухом, зором та апетитом. Усі ці ознаки можуть бути попередженням про зниження ефективності когнітивної функції. Чим більше таке зниження, тим гірше виходить концентрувати увагу, а також використовувати пам'ять.

Проблеми з мовленням

Наприклад, коли намагаєтесь підібрати слова, згадати, як щось називається, постійно повторюєтесь або плутаєте слова. Ці проблеми, якраз пов'язані з гіпокампом. Є багато нюансів кажучи про цей симптом, але одним з очевидно пов'язаних з деменцією є симптом, коли людина говорить цілими реченнями, але вони не пов'язані одне з одним логікою чи сенсом.

Проблеми з навігацією

Наприклад, людина не може орієнтуватися на місцевості, знайти магазин або дорогу додому. Все через несправність роботи навігатора у мозку. За правильної роботи наш навігатор допомагає розуміти, де ми знаходимось. Тож коли наша внутрішня карта дає збій, неможливо зрозуміти, де саме ми знаходимось.

Способи розв'язання проблеми на ранніх стадіях

Якщо один з пунктів стосується вас, скористайтесь цими порадами, адже вони допоможуть зупинити розвиток деменції на ранніх етапах, поки проблеми не стали серйознішими.

Правильне харчування

Перше, через що зменшується гіпокамп це - дефіцит вітаміну B1. Зазвичай дефіцит цього вітаміну відбувається через вживання алкоголю та надлишок вуглеводнів у раціоні. Чим більше ви їсте вуглеводнів та п'єте алкоголю, тим більше організм витрачає вітамінів В1 на його перетравлення.

Щоб почати компенсувати вітамін В1, почніть приймати його у таблетках та зверніть увагу на харчові дріжджі це - найкраще джерело цього вітаміну. Та звісно ж треба перестати пити алкоголь та їсти менше вуглеводнів. Така дієта не стосується вуглеводнів з овочів.

Також максимально намагайтесь їсти органічну їжу без ГМО, адже гліфосат, яким обробляють рослини, знищує мікроорганізми та уповільнює певні процеси у бактеріях у нашому організмі, так само як це робить у ґрунті.

Та на останок глютен може посилити деменцію, тож краще перейти на дієту без зернових ніж обмежувати їх вживання.

Правильне різноманітне харчування запобігає розвитку деменції (фото: freepik)

Різноманіття мікробіому кишківника

Згідно проведених досліджень хвороб Альцгеймеру та Паркінсона, виявляється, що при цих захворюваннях відсутнє різноманіття мікробіому кишківника, проте присутнє його запалення.

Тому важливо збільшувати різноманіття бактерій у кишківнику. Одним з найкращих способів досягнення цієї мети є різноманіття овочів та зелені у раціоні.

Менш популярним способом збільшення мікробіомів є - інтервальне та довготривале голодування. Як не дивно, воно збільшує різноманіття мікробіому. Це частина механізму виживання, який еволюціонував тисячі років.

Важливо знати! Що мозок та кишківник взаємопов'язані завдяки блукаючому нерву, завдяки якому вони обмінюються інформацією. Тож, якщо ви маєте проблеми з кишківником, то будете мати проблеми з мозком та навпаки.

Проростки

За деякими дослідженнями рекомендується вживати проростки. Наприклад проростки броколі дуже корисні, адже в їх складі є сульфорафан. Тому, якщо додати до свого раціону проростки, ви не тільки отримаєте велику кількість нутрієнтів, але й певну кількість фітонутрієнтів, які мають протиракові властивості.

Сульфорафан допомагає під час нейродеградаційних захворювань, а також корисний для кишківника. Проростки дуже легко та дешево розводити на підвіконні, а користь є величезною для будь-кого.

Проростки дуже корисні (фото: pixabay)

Кетони

Кетонами називають органічні сполуки, які обходять пошкодженні ділянки мозку та напряму живлять нейрони мозку. Коли у гіпокампі відбуваються дегенеративні процеси, наше завдання дати необхідні елементи для його відновлення.

Якраз під час голодування наш організм виробляє найбільшу кількість кетону. Окрім того, кетони можна приймати натурально у вигляді МСТ олії по одній столовій ложці 2 рази на день або у вигляді екзогенних кетонів (харчова добавка).

Гінкго білоба

Також корисною є гінкго білоба, вірніше її екстракт, який додають до лікарських засобів з однойменною назвою. Цей екстракт покращує захист та функціонування мозку.

Гінкго білоба (фото: facebook)

Їжовик гребінчастий

Цей гриб суттєво допомагає мозку та когнітивним функціям. В продажу є екстракт цього гриба.

Їжовик гребінчастий (фото: wikipedia)

Класичні засоби для поліпшення роботи мозку

Наприклад, для профілактики та налагодження роботи мозку слід приймати: Омега-3, вітамін D, мікроелементи з цинком. Не забувайте про здорове тіло, тому додаємо тренування, які збільшують потік кисню до мозку, а також здоровий сон.

Отже, якщо ви дійсно хочете бути здоровими та при пам'яті, все можливо, але для цього треба змінюватись та докладати зусилля.

Дивіться нижче відеороз'яснення американського доктора Еріка Берга про ранню деменцію.