Названо п'ять рідкісних, але небезпечних симптомів коронавірусу: у разі прояву негайно до лікаря

Коронавірус дуже підступна хвороба і навіть її мінімальні прояви потребують звернення до лікаря. Але, оскільки COVID-19 має багато симптомів подібних на інші недуги, прояви саме цієї небезпечної хвороби не завжди очевидні.

Окрім основних ознак коронавірусу, температури, тривалого кашлю, втрати смаку та нюху, вчені із Британського центру контролю і запобігання захворювань назвали ще 5 рідкісних, але небезпечних, прояв яких, вимагає негайного звернення за лікарською допомогою.

Зокрема, насторожити має утруднене дихання; біль й здавленість в грудях; сплутаність свідомості; посиніння губ, обличчя і шкіри; сонливість та важке пробудження. Фахівці зауважують, що ці симптоми коронавірусу проявляються рідше, але вказують на небезпеку ускладнень.

Зауважується, що у переліку вказані не всі можливі симптоми COVID-19. Тому, як радять експерти, у разі будь-яких тривожних проявів невідкладно слід звертатися до лікарів.

"У цьому списку перераховані не всі можливі симптоми. Будь ласка, зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас виникнуть інші серйозні або небезпечні симптоми", - наголосили вчені.

Нагадаємо, фахівці назвали ознаки, які вказують на розвиток прихованої пневмонії.

Також повідомлялося, що в Україні очікують зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят.