Названі продукти, які найчастіше викликають страшну алергію: будьте обережні

Харчова алергія - це аномальна імунна відповідь організму на їжу або компоненти.

Імунна система помилково розпізнає деякі білки в їжі як шкідливі та запускає ряд захисних заходів, в тому числі й викид хімічної речовини гістаміну. Саме ця речовина і викликає запалення.

Симптоми алергічної реакції:

Набряк язика, рота або обличчя

Утруднене дихання

Низький тиск

Діарея

Кропивниця

Сверблячі висипання на шкірі

У найважчих випадках алергія може викликати анафілактичний шок і привести до смерті. Серед легких і малопомітних симптомів – висипання на шкірі, легке почервоніння, прищики.

Які продукти викликають алергію

1. Коров'яче молоко. Така алергія найчастіше бувають у немовлят і дітей молодшого віку. До 3 років 90% дітей переростають цей стан і організм адаптується.

Виявляється така алергія через 5-30 хвилин після вживання молока – з'являється кропив'янка, блювота, набряки.

2. Яйця. Ця алергія також частіше зустрічається у дітей і багато хто до 16 років її переростають. Виражається в розладі травлення, болях в животі, кропивниці, шкірних реакціях, зрідка – респіраторні проблеми.

3. Горіх. Найчастіше алергенами стають бразильські горіхи, мигдаль. кеш'ю, горіхи макадамії, фісташки, кедрові горіхи та волоські.

Лікарі людям з алергією на горіхи рекомендують уникати будь-яких видів горіхів і всі продукти, куди вони можуть входити. Горіхи можуть викликати сильну алергічну реакцію, до анафілактичного шоку і задухи.

4. Арахіс. Найчастішим алергеном серед горіхів є саме арахіс. І часто такий вид алергій спадковий.

Це може викликати важкі та потенційно смертельні реакції. Арахіс входить до складу багатьох продуктів, тому варто бути обережніше.

5. Молюски. Організм людини атакує білок з сімейства ракоподібних і молюсків: креветок, раків, омара, кальмара і гребінців. Симптоми такої алергії з'являються дуже швидко.

6. Пшениця. Така алергія також викликається реакцією на один з білків, який є в пшениці. Може викликати розлад травлення, блювоту, кропив'янку, висипання, набряки та шок. Виключити доведеться не тільки харчові продукти, але і косметику з пшеницею.

7. Соя. Алергічну реакцію викликає білок їх соєвих бобів. Симптоми: свербіж, поколювання в роті, нежить або висипання.

8. Риба. Алергія на рибу найчастіше буває у дорослих. Основні симптоми: блювота, діарея, може розвинутися анафілактичний шок. Виявляється як на один вид риби, так і відразу на кілька.