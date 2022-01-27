Названо овочі, які підвищують ризик раку шлунку: відмовтесь від них

Зазначається, що досліди проводила благодійна організація боротьби з раком World Cancer Research Fund (WCRF).

Так, у 2020 році від раку померло близько 10 мільйонів людей в усьому світі. Такий показник утворився попри багатомільярдні інвестиції у медичну та фармацевтичні галузі, спрямовані на пошук ліків. Також одним з найдієвіших шляхів є зниження ризику.

Які овочі підвищують ризик раку шлунку

За словами вчених, конкретні рішення щодо способу життя можуть вплинути на ризик розвитку раку. Зокрема, важливу роль відіграє належна дієта. Тому окремі продукти можуть безпосередньо підвищити ризик розвитку раку шлунку. Мова йде про консервовані некрохмалисті овочі.

Зокрема, спосіб консервування застосовують для уповільнення псування овочів.Також даний процес збереже їх поживні цінності, текстуру і смак.

Дослідники кажуть, що процеси соління та маринування сприяють розвитку раку шлунку. Все через те, що високий рівень солі змінює в'язкість слизу, що захищає шлунок, і посилює утворення N-нітрозосполук. Також споживання солі може стимулювати колонізацію бактерії Helicobacter pylori – найсильнішого фактора ризику раку шлунка.

До консервованих некрохмалистих овочів можна віднести моркву, буряк, пастернак, ріпа та зелені листові овочі.