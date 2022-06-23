Названо основні помилки, які заважають схуднути влітку

Літо - золота пора для зниження ваги, адже у весняно-літній період організм активно розщеплює жир. Але і тут можна звернути на нездорову стежку.
Нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла в Instagram, які помилки часто роблять бажаючі схуднути влітку.
Пити все. Звичайно, жарко. Більше хочеться чогось освіжаючого, шипучого. До речі, спрагу втамовує тепле пиття, а не холодне. Подивіться на жителів східних країн, вони постійно ганяють чаї. А солодкі напої, газованої води, соки підвищують рівень інсуліну. А так як ніякої глюкози ми не їли, вкидання інсуліну дестабілізує баланс глюкози. Якщо це відбувається часто, клітини стають менш чутливі до інсуліну, а це може стати однією з причин виникнення цукрового діабету другого типу і ожиріння. А алкогольні напої зневоднюють організм, внаслідок цього посилюється ймовірність появи тромбозів і каменеутворення. Вода - ваш друг завжди і всюди.
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Сидіти на монодієтах (огірочку, кефірі, улюбленій гречці). Тільки збалансоване харчування - успіх краси і здоров'я.
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Безконтрольне поїдання морозива. Це цукрова бомба. Сорбети, домашнє ПП морозиво - відмінний варіант заміни.
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Відриватися у відпустці. Море і all inclusive забирають від проблем, розслаблюють нервову систему, і так, бажання смачно поїсти розгорається з новою силою, незважаючи на те, що ви можете і не відчувати гострого почуття голоду. І з відпустки ми привозимо ще плюс на боках.
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Виключати жири. Здається, що влітку їжа повинна бути легкою, не обтяжливою зайвий раз для травлення. Низькокалорійний смузі, холодна кава, салат на обід і на вечерю. А жири поїмо взимку. Але це не так - корисні жири необхідні.
Нагадаємо, раніше дієтолог розвінчала міфи про популярну літню дієту.
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