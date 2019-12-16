Названі несподівані симптоми раку: плутають з іншими хворобами

Симптоми раку можуть проявлятися абсолютно по-різному - від непримітної родимки на тілі до сильного головного болю. А ось рак підшлункової залози може проявлятися хвилеподібними болями в спині або животі. До такого висновку після багатолітніх досліджень прийшли британські експерти з Cancer Research UK.

При цьому рак підшлункової залози на ранніх етапах себе майже ніяк не проявляє, а вищеназвані симптоми часто плутають з іншими недугами. Поки людину лікують від неіснуючих хвороб, пухлина в підшлунковій прогресує. І коли організм дає серйозний збій, часто це вже пізно.

Експерти радять звертати увагу як мінімум на одну ознаку. Це почуття тупої хвилеподібної болі в спині і животі.

Такий біль ніби "накочує хвилями". Причому вона може посилюватися, коли людина приймає лежаче положення, після їжі. А при нахилах вперед вона може проходити.

"Близько 70% людей, яким діагностують згодом рак підшлункової залози, звертаються до лікаря через такі болі", - сказано в результатах дослідження.

Вчені уточнюють, що у деяких пацієнтів відчуття болю починається в животі і поширюється на спину, а дехто відчуває біль лише у спині.

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