Названі незвичайні симптоми Омікрона, які можна легко пропустити

Біль у спині

Цей симптом був відзначений як ранній попереджувальний знак Омікрона ще в грудні, але до цих пір не з'являвся в офіційних симптомах програми ZOE COVID Study. Минулого тижня 20% пацієнтів з Covid повідомили про біль у попереку.

Професор тім Спектор, автор провідного дослідження, зазначив: "Через останні звіти ми додали в якості симптому біль в попереку, і вона з'являється досить часто".

Втрата апетиту

Знову ж таки, це було зареєстровано додатком ZOE, і спочатку цей симптом був відзначений як різниця між Delta і Omicron.

"Звіти учасників дослідження також визначили втрату апетиту і туман в мозку як загальні симптоми," - розповіли експерти.

Втрата смаку (і нюху) стала добре відомим класичним ознакою коронавірусу - і це може тривати ще багато тижнів або місяців, навіть коли інфекція вилікувана. Але, згідно з ZOE, ймовірність втрати смаку або нюху при Омікроні набагато менше, ніж на початку пандемії.

Нічна пітливість

За словами лікарів, багато пацієнтів страждали від нічної пітливості. Це коли ви так сильно потієте, що ваша піжама і постільна білизна промокають наскрізь, хоча там, де ви спите, прохолодно.

Лікарі рекомендують зробити тест, якщо ви відчуваєте нічну пітливість ні з того ні з сього.

Блювота і діарея

Професор тім Спектор з Zoe Covid symptom Study повідомив, що варіант Омікрон може осідати в кишечнику, а не в носі. Це означає, що коли люди інфіковані і відчувають кишкові симптоми, такі як розлад шлунка, їх тести будуть негативними, оскільки в носі або в роті не буде слідів Омікрона.

Експерт пояснив: "Ми знаємо, що вірус намагається потрапити в рот або ніс і проявляється в дихальній системі або легенях. І він іноді потрапляє в кишечник, і люди, у яких давно є Covid, виявляють сліди вірусу в кишечнику, які можуть зберігатися довгий час. Ми можемо пропустити досить багато випадків, просто взявши мазок з носа".

Сплутаність свідомості

Цей трохи більш незвичайний симптом Омікрона був позначений як один з тих, на які слід звернути увагу пацієнтам. Лікарі попередили, що якщо у вас виникне сплутаність свідомості, це може означати, що вам необхідно лікування.

Експерти пропонують звернутися за допомогою "негайно", якщо ви або хтось із членів вашої родини починає здаватися збитим з пантелику.

CDC також говорить, що будь-хто, хто має проблеми з диханням, постійний біль або тиск у грудях, нездатність спати або бліду або синювату шкіру, губи або нігтьові пластини, повинен отримати термінову допомогу.

Проблеми з очима

Всесвітня організація охорони здоров'я називає "роздратовані очі" менш поширеним симптомом вірусу. Подразнення очей може включати один, або комбінацію, або всі наступні симптоми: