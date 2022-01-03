Названі напої, що призводять до раку кишечника

Автори дослідження протягом 24 років досліджували харчові звички і дані 95 тисяч осіб. З'ясувалося, що пристрасть до напоїв з високим вмістом цукру збільшує ризики розвитку раку кишечника у два рази.

Також було встановлено, що якби ці напої замінювалися на замінники цукру, напівобезжирене або незбиране молоко, ризик виявився б на 36% нижче.

До речі, результати дослідження, опубліковані в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, свідчать, що зі збільшенням споживання солодких напоїв, ризик захворювання раком підшлункової залози також збільшується.

Якщо дуже хочеться освіжитися, то вам підійде звичайна чиста вода. Доросла людина повинна пити не менше півтора літрів на день.

Це забезпечить надходження в клітини корисних поживних речовин і виведення продуктів обміну. Якщо хочеться додати якогось смаку, то можна заварити каркаде.

Влітку корисно пити напої на основі ягід і сезонних фруктів. В якості підсолоджувача можна використовувати стевію, мед, кленовий сироп або агаву. Вони не піднімають рівень цукру відразу, а адекватно сприймаються організмом.

Для довідки

Імовірність одужання при раку шлунка другої стадії близька до 60%. П'ятирічна виживаність з раком шлунка третього ступеня спостерігається у 15-40% пацієнтів, при четвертій стадії — лише у 5%.