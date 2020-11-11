Названі головні симптоми дефіциту вітамінів: ось чому ви вболіваєте

Медики відзначили, що існує три найбільш популярних неявних симптому дефіциту вітамінів
Лікарі вже давно довели, що баланс вітамінів в організмі відіграє важливу роль у здоров'ї людини, її енергійності та зовнішності. У випадку з дефіцитом вітамінів нерідко спостерігається істотне погіршення стану шкіри та волосся, знижується імунітет і відбуваються інші процеси, які сигналять про певний дисбаланс. У холодну пору року цей дефіцит небезпечніше, особливо на тлі пандемії коронавіруса. Щоб зрозуміти, чи вистачає вам вітамінів, лікар-імунолог Ганна Шуляева повідомила головні ознаки їх нестачі, передає видання "Коментарі".
Серед головних симптомів гіповітамінозу виділяють:
При наявності цих ознак не варто займатися самолікуванням. Іноді медики навіть не радять самостійно змінювати раціон харчування і безконтрольно вживати відвари з лікарських трав. Замість цього проведіть курс аналізів, щоб упевнитися в тому, які саме вітаміни вам необхідні зараз.
Медики нагадують, що надлишок вітамінів, гіпервітаміноз, викликає не менш небезпечні стани. Хімічні елементи, які входять у вітамінні комплекси, при неправильному дозуванні можуть викликати отруєння металами.
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