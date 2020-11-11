Названі головні симптоми дефіциту вітамінів: ось чому ви вболіваєте

Лікарі вже давно довели, що баланс вітамінів в організмі відіграє важливу роль у здоров'ї людини, її енергійності та зовнішності. У випадку з дефіцитом вітамінів нерідко спостерігається істотне погіршення стану шкіри та волосся, знижується імунітет і відбуваються інші процеси, які сигналять про певний дисбаланс. У холодну пору року цей дефіцит небезпечніше, особливо на тлі пандемії коронавіруса. Щоб зрозуміти, чи вистачає вам вітамінів, лікар-імунолог Ганна Шуляева повідомила головні ознаки їх нестачі, передає видання "Коментарі".

Серед головних симптомів гіповітамінозу виділяють:

Зміни в зовнішності. Зовнішність відображає наш стан здоров'я. У людини, що страждає гіповітамінозом, буде бліда суха шкіра, схильна до висипань. Наступна тривожна ознака — погіршення стану волосся. Без вітамінів вони просто почнуть сіктися і випадати. Нігті також будуть відшаровуватися і занадто часто ламатися. Разом з тим цілком можливо загострення дерматитів та інших хворобливих станів шкіри. Зміна самопочуття. Погане самопочуття також свідчить про нестачу вітамінів. Організм переходить в "енергонакопичувальний" режим, людина стає апатичною, млявою, їй постійно хочеться спати, вона не може сконцентруватися. Сильно знижується продуктивність. Крім того, може з'являтися сплутаність свідомості в рідкісних випадках. Зміна у функціонуванні внутрішніх органів. Якщо в організмі людини недостатня кількість вітамінів, то її внутрішні органи починають працювати гірше, в них відбуваються зміни. При підозрі на гіповітаміноз у разі зміни у роботі внутрішніх систем, слід терміново звернутися до лікаря. Він призначить аналізи на вітаміни, а також інші види діагностики виходячи з картини.

При наявності цих ознак не варто займатися самолікуванням. Іноді медики навіть не радять самостійно змінювати раціон харчування і безконтрольно вживати відвари з лікарських трав. Замість цього проведіть курс аналізів, щоб упевнитися в тому, які саме вітаміни вам необхідні зараз.

Медики нагадують, що надлишок вітамінів, гіпервітаміноз, викликає не менш небезпечні стани. Хімічні елементи, які входять у вітамінні комплекси, при неправильному дозуванні можуть викликати отруєння металами.

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