Названо хвороби, якими можна заразитися від домашніх тварин

Домашні тварини стали частиною життя багатьох людей. Вони допомагають побороти самотність, покращити настрій. Проте через зневажливе ставлення до стану здоров'я тварин, людина може заразитися різними хворобами.

Якими хворобами людина може заразитись, повідомили у Instagram -спільноті "sviy.doc".

Важливо пам'ятати, що не всі тварини є інфіковані. Зокрема, домашні тварини мають оглядатись у ветеринара і отримувати протиглисну профілактику та вакцини.

Що стосується диких тварин, то їх краще не чіпати та ретельно мити руки після контакту. Також варто вибирати місце для купання чи пиття води, де це дозволено.

Якими хворобами можна заразитись