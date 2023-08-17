Названы знаки Зодиака, у которых самая страстная любовь

Овен и Скорпион

В начале отношений между людьми этих знаков будет бушевать страсть. Скорпионы и Овны будут тянуться друг к другу, проводить много времени вместе, пытаясь насытиться эмоциями.

Однако в такой паре могут начаться серьезные ссоры и конфликты. Дело в том, что там, где есть страсть, есть и напряжение. Они и будут причиной возникновения недоразумений в паре.

Весы и Рыбы

Каждый будет стремиться делать широкие жесты, чтобы удивлять и радовать вторую половинку. Весы будут особенно активно это делать, ведь им хочется всегда и во всем быть идеальными.

Рыбы будут игнорировать проблемы, трудности, не будут давать партнеру на них зацикливаться. В результате пара всегда будет испытывать положительные эмоции.

Лев и Телец

Представители знаков свои эмоции не будут скрывать не только друг от друга. Они будут их демонстрировать и на публике. Львы будут вести себя так, чтобы вызвать в окружение восхищение и "подогреть" тем самым свои чувства.

Тельцы хотят комфортной жизни. В их понимании она возможна только тогда, когда окружение будет одобрять их поступки.

Стрелец и Дева

Девы - сдержанные личности, что, казалось бы, препятствует страстным отношениям. Они так себя ведут лишь до тех пор, пока не встречают Стрельцов.

Представители этого знака помогают Девам стать более раскрепощенными и начать вести себя непринужденно. При таком раскладе Девы становятся страстными и Стрельцы по отношению к ним тоже.

Козерог и Водолей

Хотя люди этих знаков противоположны по характеру, между ними может возникнуть страсть. Козерог будет сдержан и будет "охранять" свои личные границы, но лишь до тех пор, пока в их жизни не появятся Водолей.

Этим личностям не важны никакие правила. Водолеи будут демонстрировать свой причудливый характер, таким образом удивляя Козерогов.