Назван "жиросжигающий" салат, который надо есть худеющим: дешево и сытно

Хотите похудеть и не думаете, какой салат добавить в рацион для этого? Надо понимать, что такая пища должна хорошо насыщать и приносить пользу для организма.
Какой именно салат можно назвать "жиросжигающим", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Основной принцип похудения заключается в том, чточем меньше калорий в блюде, тем оно сытнее. Ведь насыщение зависит не от количества съеденной пищи, а от ее энергетической ценности. Винегрет идеально подходит под эти принципы.
Учитывая калорийность ингредиентов, идеальный винегрет для похудения должен содержать:
Также следует учитывать, что лук нужно добавлять в умеренных количествах из-за его специфического вкуса.
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