Назван "жиросжигающий" салат, который надо есть худеющим: дешево и сытно

Какой салат способствует похудению?

Основной принцип похудения заключается в том, чточем меньше калорий в блюде, тем оно сытнее. Ведь насыщение зависит не от количества съеденной пищи, а от ее энергетической ценности. Винегрет идеально подходит под эти принципы.

Ингредиенты винегрета и их калорийность

Специи (соль, перец) - 0 ккал

Квашеные огурцы - 15 ккал

Квашеная капуста - 27 ккал

Морковь - 35 ккал

Лук - 41 ккал

Свекла - 42 ккал

Зеленый горошек - 58 ккал

Картофель - 77 ккал

Фасоль (вареная) - 100 ккал

Масло - 900 ккал

Идеальный "жиросжигающий" винегрет

Учитывая калорийность ингредиентов, идеальный винегрет для похудения должен содержать:

Большое количество квашеных огурцов

Меньшее количество квашеной капусты

Еще меньше моркови

Минимальное количество растительного масла

Также следует учитывать, что лук нужно добавлять в умеренных количествах из-за его специфического вкуса.

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