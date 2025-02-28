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Назван "жиросжигающий" салат, который надо есть худеющим: дешево и сытно

Пятница 28 февраля 2025 08:51
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Назван "жиросжигающий" салат, который надо есть худеющим: дешево и сытно Фото: Какой салат вас хорошо насытит при похудении (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Хотите похудеть и не думаете, какой салат добавить в рацион для этого? Надо понимать, что такая пища должна хорошо насыщать и приносить пользу для организма.

Какой именно салат можно назвать "жиросжигающим", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Какой салат способствует похудению?

Основной принцип похудения заключается в том, чточем меньше калорий в блюде, тем оно сытнее. Ведь насыщение зависит не от количества съеденной пищи, а от ее энергетической ценности. Винегрет идеально подходит под эти принципы.

Ингредиенты винегрета и их калорийность

  • Специи (соль, перец) - 0 ккал
  • Квашеные огурцы - 15 ккал
  • Квашеная капуста - 27 ккал
  • Морковь - 35 ккал
  • Лук - 41 ккал
  • Свекла - 42 ккал
  • Зеленый горошек - 58 ккал
  • Картофель - 77 ккал
  • Фасоль (вареная) - 100 ккал
  • Масло - 900 ккал

Идеальный "жиросжигающий" винегрет

Учитывая калорийность ингредиентов, идеальный винегрет для похудения должен содержать:

  • Большое количество квашеных огурцов
  • Меньшее количество квашеной капусты
  • Еще меньше моркови
  • Минимальное количество растительного масла

Также следует учитывать, что лук нужно добавлять в умеренных количествах из-за его специфического вкуса.

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