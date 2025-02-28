Назван "жиросжигающий" салат, который надо есть худеющим: дешево и сытно
Хотите похудеть и не думаете, какой салат добавить в рацион для этого? Надо понимать, что такая пища должна хорошо насыщать и приносить пользу для организма.
Какой именно салат можно назвать "жиросжигающим", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Какой салат способствует похудению?
Основной принцип похудения заключается в том, чточем меньше калорий в блюде, тем оно сытнее. Ведь насыщение зависит не от количества съеденной пищи, а от ее энергетической ценности. Винегрет идеально подходит под эти принципы.
Ингредиенты винегрета и их калорийность
- Специи (соль, перец) - 0 ккал
- Квашеные огурцы - 15 ккал
- Квашеная капуста - 27 ккал
- Морковь - 35 ккал
- Лук - 41 ккал
- Свекла - 42 ккал
- Зеленый горошек - 58 ккал
- Картофель - 77 ккал
- Фасоль (вареная) - 100 ккал
- Масло - 900 ккал
Идеальный "жиросжигающий" винегрет
Учитывая калорийность ингредиентов, идеальный винегрет для похудения должен содержать:
- Большое количество квашеных огурцов
- Меньшее количество квашеной капусты
- Еще меньше моркови
- Минимальное количество растительного масла
Также следует учитывать, что лук нужно добавлять в умеренных количествах из-за его специфического вкуса.
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