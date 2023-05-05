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Назван "женский" фактор сердечно-сосудистых заболеваний: риск возрастает в 2-3 раза!

Какие факторы риска ССЗ у женщин (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин и женщин имеют, как общие - например, образ жизни, вес, вредные привычки, так и разные факторы риска. Одним из наиболее определяющих для женщин является менопауза - период, когда вероятность ССЗ резко возрастает.

Об этом Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.

Менопауза - не болезнь

По словам кардиолога, климакс (менопауза) - это не болезнь, а естественный физиологический процесс, который переживает каждая зрелая женщина.

Вот такие симптомы свойственны периоду менопаузы:

  • изменения психологического состояния (тревога, повышенная раздражительность, депрессия);
  • приливы жара;
  • бессонница;
  • потливость;
  • сухость кожи и слизистых, в частности половых органов;
  • сердцебиение;
  • повышение АД.

Риск ССЗ резко возрастает во время климакса

Анна Калиневич отметила, что после наступления менопаузы риск развития сердечно-сосудистой патологии возрастает в 2-3 раза.

Для женщин менопауза, как правило, наступает в 45-55 лет.

В этот период снижается уровень женских половых гормонов - эстрогена и прогестерона, участвующих в регуляции тонуса сосудов и артериального давления! Поэтому организм практически остается без "защиты".

В менопаузе происходит:

  • учащенное развитие артериальной гипертензии (постоянно повышенного давления);
  • процесс формирования бляшек в сосудах.

Почти у 56-58% женщин период развития артериальной гипертензии приходится на период перименопаузы.

Кардиолог рекомендует всем пациентам с артериальной гипертонией, включая женщин в менопаузе, назначать антигипертензивную терапию.

Как женщина может уберечь себя в этот период

Следуйте этим простым советам, чтобы защититься от ССЗ:

  • Больше двигайтесь - ходите 40-60 минут в день.
  • Пейте не менее 1,5-2 л воды - это снизит риск тромбообразования.
  • Бросайте курить - никотин вызывает спазм сосудов и увеличивает риск сердечных заболеваний.
  • Введите в рацион больше овощей и фруктов.
  • Следите за уровнем сахара и холестерина.
  • Если АД держится выше 140/90 мм рт. ст. - обратитесь к кардиологу.

Врач посоветовала женщинам любить себя и заботиться о своем здоровье, ведь это - очень важно!

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серцекардіолог