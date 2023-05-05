Назван "женский" фактор сердечно-сосудистых заболеваний: риск возрастает в 2-3 раза!

Сердечно-сосудистые заболевания у мужчин и женщин имеют, как общие - например, образ жизни, вес, вредные привычки, так и разные факторы риска. Одним из наиболее определяющих для женщин является менопауза - период, когда вероятность ССЗ резко возрастает.
Об этом Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
По словам кардиолога, климакс (менопауза) - это не болезнь, а естественный физиологический процесс, который переживает каждая зрелая женщина.
Вот такие симптомы свойственны периоду менопаузы:
Анна Калиневич отметила, что после наступления менопаузы риск развития сердечно-сосудистой патологии возрастает в 2-3 раза.
Для женщин менопауза, как правило, наступает в 45-55 лет.
В этот период снижается уровень женских половых гормонов - эстрогена и прогестерона, участвующих в регуляции тонуса сосудов и артериального давления! Поэтому организм практически остается без "защиты".
В менопаузе происходит:
Почти у 56-58% женщин период развития артериальной гипертензии приходится на период перименопаузы.
Кардиолог рекомендует всем пациентам с артериальной гипертонией, включая женщин в менопаузе, назначать антигипертензивную терапию.
Следуйте этим простым советам, чтобы защититься от ССЗ:
Врач посоветовала женщинам любить себя и заботиться о своем здоровье, ведь это - очень важно!
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