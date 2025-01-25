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Названа затяжная инфекция, которая может постоянно возвращаться и беспокоить человека

Какие инфекции часто приобретают хронический характер (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Инфекция мочевыводящих путей часто приобретают хронический характер и беспокоят людей снова и снова. Чтобы избежать этого, следует знать почему так происходит и какие симптомы сигнализируют об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - это наличие микроорганизмов в мочевых путях выше сфинктера мочевого пузыря, которые в нормальных условиях стерильны. Это частая причина циститов, уретритов и других воспалительных урологических заболеваний у женщин и мужчин.

бактерии попадают в стенку мочевого пузыря, то их трудно обнаружить.

Чаще всего причиной воспаления мочевых путей является бактериальная инфекция, в 90% виновник - Escherichia coli (кишечная палочка). Эта бактерия попадает в мочевыводящие пути из пищеварительного тракта. Реже вызывать воспалительную реакцию могут другие возбудители бактериальной инфекции - стафилококки, стрептококки, энтерококки.

Среди факторов риска развития инфекции мочевых путей выделяют следующие:

  • несоблюдение правил гигиены
  • беременность - высокие показатели прогестерона ведут к снижению моторики (дискинезии) мочеточников и лоханочно-лоханочной системы. Плюс к этому, на мочеточники давит растущая матка. В результате моча застаивается, повышается риск развития бактериальной инфекции
  • практика незащищенных половых контактов
  • инфекционный процесс в организме (воспаление половых органов, системные заболевания)
  • нарушение обменных процессов
  • вредные привычки (алкоголизм)
@dra_says This is why you keep getting urine infections. Full clip now up, full episode will go live on Wednesday. #embeddeduti #chronicuti #chronicutitiktok #recurrentuti #embeddedutitreatment #doctor #privatedoctor #privategp #urineinfection original sound - Dr Ahmed
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