Названа затяжная инфекция, которая может постоянно возвращаться и беспокоить человека

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - это наличие микроорганизмов в мочевых путях выше сфинктера мочевого пузыря, которые в нормальных условиях стерильны. Это частая причина циститов, уретритов и других воспалительных урологических заболеваний у женщин и мужчин.

бактерии попадают в стенку мочевого пузыря, то их трудно обнаружить.













Чаще всего причиной воспаления мочевых путей является бактериальная инфекция, в 90% виновник - Escherichia coli (кишечная палочка). Эта бактерия попадает в мочевыводящие пути из пищеварительного тракта. Реже вызывать воспалительную реакцию могут другие возбудители бактериальной инфекции - стафилококки, стрептококки, энтерококки.

Среди факторов риска развития инфекции мочевых путей выделяют следующие: