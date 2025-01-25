Названа затяжная инфекция, которая может постоянно возвращаться и беспокоить человека

Инфекция мочевыводящих путей часто приобретают хронический характер и беспокоят людей снова и снова. Чтобы избежать этого, следует знать почему так происходит и какие симптомы сигнализируют об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу британского врача Асифа Ахмеда.

Что известно об инфекции

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) - это наличие микроорганизмов в мочевых путях выше сфинктера мочевого пузыря, которые в нормальных условиях стерильны. Это частая причина циститов, уретритов и других воспалительных урологических заболеваний у женщин и мужчин.

Доктор Ахмед рассказал, когда бактерии попадают в стенку мочевого пузыря, то их трудно обнаружить.

Он пояснил, что проблему часто можно обнаружить только после того, как клетки стенки мочевого пузыря отслаиваются, посылая все скрытые бактерии обратно в мочу. Так бактерии остаются в организме долго незамеченными.

Поскольку анализы мочи не всегда обнаруживают инфекцию, а симптомы могут быть похожи на симптомы других состояний, поэтому важно точно знать, на что следует обратить внимание. Симптомы ИМП могут включать:

боль или чувство жжения при мочеиспускании

потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, особенно ночью

необходимость мочеиспускания внезапно, чем обычно

моча выглядит мутной или имеет следы крови

боль в нижней части живота или в спине

высокая температура или ощущение жара и дрожь.

Хронические ИМП можно лечить антибиотиками, чтобы предотвратить постоянные рецидивы, которые могут длиться неделями или даже месяцами в зависимости от тяжести.

Между тем есть несколько простых вещей, которые могут облегчить боль и дискомфорт во время периода инфекции. К ним относятся прием болеутоляющих средств, таких как парацетамол и употребление достаточного количества жидкости для регулярного мочеиспускания.

Причины возникновения

Чаще всего причиной воспаления мочевых путей является бактериальная инфекция, в 90% виновник - Escherichia coli (кишечная палочка). Эта бактерия попадает в мочевыводящие пути из пищеварительного тракта. Реже вызывать воспалительную реакцию могут другие возбудители бактериальной инфекции - стафилококки, стрептококки, энтерококки.

Среди факторов риска развития инфекции мочевых путей выделяют следующие: