Названы вакцины, которые необходимо сделать осенью, чтобы защититься от болезней

Список вакцин

Семейный врач Екатерина Пинчук назвала прививки, которые необходимо сделать в осенне-зимний период.

От вирусов гриппа

От гриппа следует предостеречься, поскольку он способен очень быстро распространяться и может нанести тяжелые последствия для здоровья, а лечения как такового против него не существует. Лучшее время для вакцинации от гриппа - это осень, обычно с сентября по ноябрь.

От COVID-19

Коронавирусная инфекция может нанести достаточно серьезные последствия для здоровья. Однако вакцинация обеспечивает высокий уровень эффективности в предотвращении тяжелого течения и смертельных исходов от COVID-19. Прививку можно сделать в течение всего года.

Врач рассказала, что вакцинирование против гриппа и COVID-19 рекомендуется почти для всех лиц, особенно для детей, людей старших возрастов, беременных женщин и лиц с определенными хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Если вы входите в группу риска, вам лучше вакцинироваться как можно раньше, чтобы успеть подготовить иммунитет к пиковому периоду.

Вакцинация - лучшая возможность противодействовать заражению и защитить себя от серьезных осложнений. Все люди разные и невозможно предположить, как организм перенесет заболевание.

Как узнать, какие прививки уже имеет ребенок

Следует обратиться к своему семейному врачу или педиатру, чтобы проверить, есть ли запись о прививках в медицинских документах. Переселенцы могут обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь, даже без декларации.

Сведения о прививках могут быть указаны в следующих документах:

"История развития ребенка" (форма No 112/о)

"Карта профилактических прививок" (форма No 063/о)

"Карта иммунизации" (форма No 063-1/о)

"Медицинская карта амбулаторного больного" (форма No 025/о)

Международное свидетельство о вакцинации

Справка о проведенных прививках

Информация о вакцинации также должна быть внесена в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Проверить эти записи может врач.

Если записи о прививках отсутствуют в документах или ЕСОЗ, необходимо начать вакцинацию сначала.

Обратитесь к врачу, чтобы составить индивидуальный график вакцинации ребенка. Введение дополнительных доз вакцины является безопасным для здоровья.