Названа тройка самых горячих и страстных мужчин по знаку Зодиака

Рак

Представители этого знака очень чувственны - в близких отношениях от их внешней, на первый взгляд, холодности не остается и следа. Они любят уделять знаки внимания, ухаживать, осыпать комплиментами.

Если Рак влюблен, он отдается чувствам весь. В любви эти мужчины привыкли претворять в жизнь любые смелые фантазии. При этом они в первую очередь исполняют желание партнерши. Раки - изящные и элегантные мужчины, склонные идеализировать любимую и отдаваться иллюзиям.

Они отлично чувствуют себя рядом со Скорпионами, Рыбами, Девами и Тельцами.

Лев

Эти мужчины настоящие гедонисты, любящие изысканную пищу, роскошный отдых, дорогую одежду, бурную любовь. Благодаря своей амбициозности они и нравятся женщинам.

Когда Львы "выходят на охоту", их азарт не знает границ. Они галантные кавалеры, обожающие завоевывать недоступных женщин. Отношения с ними будут увлекательны и насыщены. Минус в том, что Львы нечувствительны в постели и зациклены на своих желаниях.

Представителям знака будет комфортно в отношениях с Близнецами, Водолеями, Весами.

Стрелец

Стрельцы - врожденные соблазнители, способные очаровать любую даму. Однако им свойственна неверность, потому что они слишком сильно ценят свободу и не считают нужным как-нибудь сковывать себя.

Однолюбом представитель данного знака может стать рядом с очень многогранной женщиной. В любви этот знак предпочитает разнообразие и эксперименты.

Стрельцам больше всего подходят женщины знаков Льва, Весов, Скорпиона.