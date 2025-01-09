Названо точное время для завтрака, если вы хотите похудеть

Когда надо завтракать, чтобы похудеть

Шведское исследование показало, что упражнения по утрам помогают сжигать больше жира. Команда ученых обнаружила, что циркадный ритм наших клеток означает, что мы метаболизируем жир эффективнее, если тренируемся сразу после пробуждения, а не ждем до вечера, чтобы заняться физическими нагрузками.

Многочисленные исследования связывают тех, кто регулярно завтракает, со сниженным риском таких заболеваний, как инсульт, диабет, высокое кровяное давление и ожирение. Кстати, дети, которые пропускают завтрак, хуже сдают экзамены.

Хотя данные неоднозначны, некоторые исследования свидетельствуют о том, что завтрак больше, чем ужин, может способствовать потере веса, уменьшая чувство голода.

Исследователи из Университета Мурсии в Испании установили, что время с 7 до 11 утра является идеальным временем для завтрака для обмена веществ в вашем организме.

Однако перед едой вы можете потренироваться.

Ученые, опубликовав свои выводы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, показали, что тренировка перед завтраком лучше регулирует уровень сахара в крови.

Вы можете выбрать на завтрак кашу, в частности овсянка обеспечивает замедленное высвобождение энергии, чтобы вы дольше оставались сытыми. Также включайте в завтрак белки, которые долго оставят вас сытыми.