Назван тип хлеба, который поможет вам похудеть

Хлеб часто попадает в черный список продуктов во время похудения. Но существует определенный тип хлеба, который не только не помешает вашей фигуре, но и может стать ценным помощником в борьбе с лишним весом.
Какой тип хлеба не помешает при похудении, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет о цельнозерновом хлебе. В отличие от обычного белого хлеба, который изготавливается из очищенной пшеничной муки, цельнозерновой хлеб производится из всех частей зерна: оболочки (отруби), зародыша и эндосперма. Именно благодаря этому он сохраняет максимум полезных веществ, которые теряются в процессе рафинирования.
Высокое содержание клетчатки
Это, пожалуй, главное преимущество цельнозернового хлеба для тех, кто стремится похудеть. Клетчатка - это неперевариваемые пищевые волокна, которые играют ключевую роль в поддержании здорового веса. Она замедляет процесс пищеварения, обеспечивая длительное чувство сытости и предотвращая резкие скачки уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, помогает контролировать аппетит и уменьшать общее потребление калорий в течение дня. Кроме того, клетчатка способствует нормализации работы кишечника и выведению шлаков из организма.
Богат сложными углеводами
Цельнозерновой хлеб содержит сложные углеводы, которые медленно расщепляются в организме, обеспечивая его стабильным источником энергии. В отличие от простых углеводов, содержащихся в белом хлебе и сладостях, сложные углеводы не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови и инсулина, что предотвращает накопление жира.
Ценный источник витаминов и минералов
В процессе обработки зерна для производства белого хлеба теряется значительная часть важных витаминов группы В, витамина Е, а также минералов, таких как железо, магний и цинк. Цельнозерновой хлеб сохраняет ценные микроэлементы, которые необходимы для нормального обмена веществ, поддержания энергии и общего здоровья, что является важным во время похудения.
Низкий гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс показывает, с какой скоростью продукт повышает уровень сахара в крови. Цельнозерновой хлеб имеет более низкий ГИ по сравнению с белым хлебом, что означает более плавное поступление глюкозы в кровь и предотвращение резких скачков инсулина, которые способствуют отложению жира.
Более насыщенный вкус и текстура
Цельнозерновой хлеб часто имеет более насыщенный, ореховый вкус и более плотную текстуру, что позволяет быстрее насытиться меньшим количеством. Он также лучше сочетается с разнообразными начинками, делая ваши блюда более сытными и удовлетворяющими.
На полках магазинов можно найти множество видов хлеба с пометкой "цельнозерновой" или "с отрубями". Тем не менее, не все они одинаково полезны для похудения. Вот несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание при выборе:
Состав на первом месте
В составе настоящего цельнозернового хлеба на первом месте должна быть указана "цельнозерновая мука" (пшеничная, ржаная, овсяная и т.д.). Если на первом месте стоит обычная пшеничная мука, а отруби или цельные зерна добавлены позже, такой хлеб не является полноценно цельнозерновым.
Минимальное количество ингредиентов
Чем короче и понятнее состав хлеба, тем лучше. Избегайте продуктов с большим количеством искусственных добавок, консервантов, красителей и подсластителей.
Содержание клетчатки
Обращайте внимание на содержание клетчатки на 100 г продукта. Чем выше этот показатель, тем полезнее будет хлеб для похудения. Оптимально, если содержание клетчатки составляет не менее 3-4 граммов на 100 граммов хлеба.
Содержание сахара
Выбирайте хлеб с минимальным содержанием добавленного сахара или вообще без него.
Вес и плотность
Цельнозерновой хлеб обычно тяжелее и плотнее белого. Это также может быть признаком высокого содержания клетчатки и цельных зерен.
Хотя цельнозерновой хлеб является полезным продуктом, важно помнить об умеренности. Количество хлеба, которое можно употреблять во время похудения, зависит от вашей индивидуальной калорийности рациона, уровня физической активности и других факторов. В среднем, диетологи рекомендуют ограничиваться 1-2 ломтиками цельнозернового хлеба в день, сочетая его с другими полезными продуктами, такими как овощи, фрукты, белковые продукты и здоровые жиры.
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В материале использованы следующие источники - Mayo Clinic, Healthline, Harvard T.H. Chan School of Public Health.