Назван тип хлеба, с которым можно похудеть и снизить холестерин

Какой хлеб полезно употреблять при похудении?

Исследование, проведенное в Испании, показало, что люди в стране съедают в среднем 27,35 кг хлеба в год.

Но употребление одного вида хлеба поможет людям похудеть и снизить уровень холестерина, отметили в исследовании.

Испанский фонд питания подчеркнул пользу для здоровья разных видов хлеба, отметив, что особенно полезен ржаной хлеб.

Чем так полезен ржаной хлеб

Отмечается, что ржаной хлеб отличается низким содержанием жира - 3,3 г на 100 граммов продукта, что делает его полезным для тех, кто хочет похудеть или уменьшить потребление калорий.

Кроме того, его клетчатка помогает ощущать сытость и улучшает пищеварение. Он также помогает устранить "плохой" холестерин, известный как холестерин ЛПНП, таким образом предотвращая сердечно-сосудистые проблемы, поддерживая артерии чистыми.

Ржаной хлеб богат фосфором, укрепляющим кости и зубы. Он полезен как пожилым людям, так и тем, кто еще растет.

Он также содержит такие минералы как железо, кальций, селен и натрий, а также здоровые жирные кислоты. Это укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм, что может быть очень полезно для вегетарианской или веганской диеты.

По данным Испанского фонда пищеварительной системы, среди других преимуществ ржаная закваска позволяет микробам в кишечнике регулировать уровень сахара в крови. Также оказалось, что при употреблении ржаного хлеба уровень сахара в крови падает более медленно, что очень положительно для нашего здоровья.

Недавнее исследование Университета Восточной Финляндии показало, что молочнокислые и кишечные бактерии играют ключевую роль в пользе для здоровья цельного ржи, который используется для изготовления более здорового хлеба, чем обычные сорта, благодаря высокому содержанию клетчатки и питательных веществ.

Ржаная закваска, используемая для выпечки ржаного хлеба, богата молочнокислыми бактериями.

Эти бактерии не только помогают тесту, но и изменяют биоактивные соединения ржи. Они производят аминокислоты с разветвленной цепью и небольшие пептиды, которые могут оказывать влияние на метаболизм инсулина и другие функции организма.

Кроме того, многие соединения, полученные из ржи, обрабатываются кишечными бактериями перед поглощением, что усиливает их влияние на здоровье.