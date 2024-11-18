Назван тип хлеба, с которым можно похудеть и снизить холестерин

Можно ли есть хлеб при похудении? Не толстеют ли от него? Эксперты по здоровью рекомендуют один вид хлеба, как отличное дополнение к диете для комфортного сброса веса.
Какой хлеб нужно употреблять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование University of Eastern Finland.
Исследование, проведенное в Испании, показало, что люди в стране съедают в среднем 27,35 кг хлеба в год.
Но употребление одного вида хлеба поможет людям похудеть и снизить уровень холестерина, отметили в исследовании.
Испанский фонд питания подчеркнул пользу для здоровья разных видов хлеба, отметив, что особенно полезен ржаной хлеб.
Отмечается, что ржаной хлеб отличается низким содержанием жира - 3,3 г на 100 граммов продукта, что делает его полезным для тех, кто хочет похудеть или уменьшить потребление калорий.
Кроме того, его клетчатка помогает ощущать сытость и улучшает пищеварение. Он также помогает устранить "плохой" холестерин, известный как холестерин ЛПНП, таким образом предотвращая сердечно-сосудистые проблемы, поддерживая артерии чистыми.
Ржаной хлеб богат фосфором, укрепляющим кости и зубы. Он полезен как пожилым людям, так и тем, кто еще растет.
Он также содержит такие минералы как железо, кальций, селен и натрий, а также здоровые жирные кислоты. Это укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм, что может быть очень полезно для вегетарианской или веганской диеты.
По данным Испанского фонда пищеварительной системы, среди других преимуществ ржаная закваска позволяет микробам в кишечнике регулировать уровень сахара в крови. Также оказалось, что при употреблении ржаного хлеба уровень сахара в крови падает более медленно, что очень положительно для нашего здоровья.
Недавнее исследование Университета Восточной Финляндии показало, что молочнокислые и кишечные бактерии играют ключевую роль в пользе для здоровья цельного ржи, который используется для изготовления более здорового хлеба, чем обычные сорта, благодаря высокому содержанию клетчатки и питательных веществ.
Ржаная закваска, используемая для выпечки ржаного хлеба, богата молочнокислыми бактериями.
Эти бактерии не только помогают тесту, но и изменяют биоактивные соединения ржи. Они производят аминокислоты с разветвленной цепью и небольшие пептиды, которые могут оказывать влияние на метаболизм инсулина и другие функции организма.
Кроме того, многие соединения, полученные из ржи, обрабатываются кишечными бактериями перед поглощением, что усиливает их влияние на здоровье.
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