Этот суперпродукт укрепляет сердце, желудок и иммунитет: диетологи советуют есть каждый день
Амарант - не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. Зерновая культура может улучшить ваше здоровье и помочь бороться с различными заболеваниями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.
Полезные свойства амаранта
Амарант - это крошечный округлый псевдозлак. Он не содержит глютена, употребляется как целым, так и плющеным или в виде муки
Уменьшает воспаление
По словам эксперта, семена амаранта содержат фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды и каротиноиды, которые помогают бороться со старением клеток и снижают риск развития хронических заболеваний.
К тому же благодаря содержанию железа и других микроэлементов амарант поддерживает здоровье иммунной системы.
Снижает уровень холестерина
Благодаря высокому содержанию клетчатки и фитостеролов амарант может помочь снизить уровень холестерина.
Снижает артериальное давление
Амарант содержит пептиды и белки, которые помогают снизить артериальное давление, расслабляя кровеносные сосуды.
Регулярное употребление может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта
Семена амаранта содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. А это облегчает процесс дефекации и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.
Амарант также содержит витамины группы B, витамин E, железо, магний, кальций, фосфор и калий, способствующие здоровью костей, сердца и нервной системы.
К тому же содержит высококачественный растительный белок, что является важным для роста и восстановления тканей организма.
Добавим, что часто можно увидеть декоративный амарант - с длинными кистями, свисающими до земли.
Амарант хвостатый (фото: wikipedia)
В каком виде продается амарант
Амарант можно найти в разных формах, что позволяет использовать его в разных блюдах. Вот основные варианты:
- амарантная крупа - самый распространенный вариант, который можно готовить как кашу, добавлять в супы, салаты или использовать для приготовления выпечки
- амарантовая мука - идеальна для выпечки без глютена, добавления в тесто или приготовления панировки
- семена - могут использоваться для проращивания или добавляться в салаты, йогурты, мюсли
- масло - используется для заправки салатов или в косметических целях
- хлопья - готовы к употреблению, часто используются для приготовления завтраков, мюсли или как дополнение к йогуртам
Амарантовая крупа (фото: Freepik)
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