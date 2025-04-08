Этот суперпродукт укрепляет сердце, желудок и иммунитет: диетологи советуют есть каждый день

Амарант - не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. Зерновая культура может улучшить ваше здоровье и помочь бороться с различными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Полезные свойства амаранта

Амарант - это крошечный округлый псевдозлак. Он не содержит глютена, употребляется как целым, так и плющеным или в виде муки

Уменьшает воспаление

По словам эксперта, семена амаранта содержат фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды и каротиноиды, которые помогают бороться со старением клеток и снижают риск развития хронических заболеваний.

К тому же благодаря содержанию железа и других микроэлементов амарант поддерживает здоровье иммунной системы.

Снижает уровень холестерина

Благодаря высокому содержанию клетчатки и фитостеролов амарант может помочь снизить уровень холестерина.

Снижает артериальное давление

Амарант содержит пептиды и белки, которые помогают снизить артериальное давление, расслабляя кровеносные сосуды.

Регулярное употребление может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает состояние желудочно-кишечного тракта

Семена амаранта содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. А это облегчает процесс дефекации и поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.

Амарант также содержит витамины группы B, витамин E, железо, магний, кальций, фосфор и калий, способствующие здоровью костей, сердца и нервной системы.

К тому же содержит высококачественный растительный белок, что является важным для роста и восстановления тканей организма.

Добавим, что часто можно увидеть декоративный амарант - с длинными кистями, свисающими до земли.

Амарант хвостатый (фото: wikipedia)

В каком виде продается амарант

Амарант можно найти в разных формах, что позволяет использовать его в разных блюдах. Вот основные варианты:

амарантная крупа - самый распространенный вариант, который можно готовить как кашу, добавлять в супы, салаты или использовать для приготовления выпечки

- самый распространенный вариант, который можно готовить как кашу, добавлять в супы, салаты или использовать для приготовления выпечки амарантовая мука - идеальна для выпечки без глютена, добавления в тесто или приготовления панировки

- идеальна для выпечки без глютена, добавления в тесто или приготовления панировки семена - могут использоваться для проращивания или добавляться в салаты, йогурты, мюсли

- могут использоваться для проращивания или добавляться в салаты, йогурты, мюсли масло - используется для заправки салатов или в косметических целях

- используется для заправки салатов или в косметических целях хлопья - готовы к употреблению, часто используются для приготовления завтраков, мюсли или как дополнение к йогуртам

Амарантовая крупа (фото: Freepik)