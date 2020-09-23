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Названо стан, здатний попередити про рак мозку: будьте уважні

Автор: Анна Кисельова

Медики вважають, що аутофонія може стати сигналом онкозахворювання

Лікарі та вчені сходяться на думці про те, що з появою патологій і онкологічних захворювань мозку пов'язаний один важливий симптом. Експерти попереджають, що такий стан як аутофонія може говорити про наявність раку. Це стан, при якому людина чує шум у вухах. Також спостерігається зміна сприйняття власного голосу. В яких випадках потрібно йти до лікаря – читайте нижче.

Лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук Володимир Зайцев, назвав стан аутофонії одним із сигналів організму, що попереджають про порушення та захворювання. Про це пише "Новини.Ю".

Один з пацієнтів розповідає, що цей стан важко з чимось сплутати.

"Уявіть, що вам в обидва вуха потрапила вода і ще не витекла назад і ви говорите", - описує свій стан один з пацієнтів, який вже 4 роки страждає від цього симптому.

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За словами медика, шум у вухах, що періодично виникає, може бути наслідком слабких судин, вегетосудинної дистонії, високої метеочутливості, нестабільного артеріального тиску. Також даний стан здатні викликати приглухуватість, запалення слухової труби, сірчані пробки.

"Іншою можливою причиною виникнення аутофонії можуть бути небезпечні неврологічні процеси – наприклад, пухлинні утворення головного мозку", — назвав лікар.

Крім цього, шум у вусі та дзвін у голові може вказувати на різку ішемію, викликану дефіцитом кисню, що доставляється по судинах.

Нагадаємо, що раніше лікарі назвали ранні ознаки раку горла, які легко пропустити.

Також ми писали, що раніше онколог назвав симптоми, які не можна ігнорувати.

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